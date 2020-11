Santiago Melón, máxima autoridad regional en virología: “El cribado del Nalón no es útil”

La Dirección General de Salud Pública anunció ayer que sus técnicos están estudiando la evolución de la situación en otras zonas de Asturias, incluidos los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés, por si fuera necesario realizar un cribado similar.

Según Santiago Melón, “no se trata de buscar por buscar, sino de actuar, de dar tratamientos. Lo prioritario es tratar a los enfermos. Sé que los epidemiólogos los defienden, pero yo los cribados masivos no los veo”. El virólogo es el máximo responsable del laboratorio del HUCA en el que se han realizado varios cientos de miles de pruebas PCR. Una herramienta considerada clave en el control de la primera ola de la pandemia en el Principado. “Hasta ahora, la fase de diagnóstico ha funcionado bien en Asturias”, indicó Santiago Melón, quien también advirtió de que los test de antígenos, recién incorporados en el Principado como parte del arsenal diagnóstico, han de ser empleados con criterio: “El problema es que dan una falsa seguridad. Son eficaces para determinados objetivos, pero tienen la sensibilidad que tienen. No son útiles para detectar infectados asintomáticos ni para realizar cribados masivos. Sirven para cribados en espacios pequeños, en los que ha habido algunos positivos y con los test de antígenos identificas algunos más. Pero no sirven para grandes cribados”.

En resumen, prosiguió Santiago Melón, “los test de antígenos pueden ayudar y dan respuestas un poco más rápido que las PCR, pero no van a resolvernos la vida en el objetivo prioritario, que es que la red hospitalaria no se colapse”. El virólogo destacó que las pruebas PCR “nos permiten decir a los médicos cuál es la carga viral de cada paciente, y eso les ayuda en el pronóstico de la evolución de ese enfermo.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) comienza hoy el cribado poblacional en los municipios de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. Los motivos alegados por la Consejería de Salud son “el incremento de la tasa de positividad en esta área sanitaria y una incidencia alta entre los mayores de 65 años”. Durante este fin de semana, las pruebas se realizarán en el autocovid del Hospital Valle del Nalón, en Riaño. En los próximos días se establecerán otros cuatro puntos de toma de muestras en Langreo, El Entrego, Laviana y Caso-Sobrescobio.

Los destinatarios del programa son las personas residentes en los citados territorios con edades comprendidas entre 40 y 60 años, que sean cuidadoras o residan en el mismo domicilio que mayores de 65 años, que no hayan pasado la enfermedad y que no se hayan sometido a un test en el último mes.

Las personas que cumplan todos estos requisitos deberán rellenar el formulario disponible en el siguiente enlace de la web Astursalud (https://www.astursalud.es/formulario-pcr). También pueden llamar al teléfono 984 100 400. El Sespa les citará para realizar una prueba PCR.

La Consejería de Salud ha subrayado la importancia de que en el formulario incluyan un número de teléfono operativo para recibir información del día, hora y lugar donde realizar la prueba, así como del resultado de la misma. Asimismo, ha instado a los usuarios a “presentarse puntualmente a la cita, ni antes ni después, para evitar aglomeraciones y colas”.