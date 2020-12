“Es un primer paso”, aplauden los sanitarios interinos fichados durante 3 años por Salud

Izquierdo entró a trabajar como auxiliar en 2005 y decidió, cuatro años después, cursar Enfermería. Para entonces tenía 29 años y estaba a punto de dar a luz a su segunda hija, pero se apuntó igualmente a la universidad. Ahora trabaja en la UCI para pacientes con coronavirus del hospital avilesino San Agustín y, hasta este nuevo contrato, a la máxima estabilidad laboral a la que aspiraba era a contratos de un año. “El problema son los inicios. Yo me lancé a esto en ese 2005 dejando un trabajo en el que llevaba seis años, a cambio de un contrato de auxiliar de un mes y medio por una baja. Fue en junio o julio de ese año, y tras la baja no tuve más ofertas hasta Navidad. Y después, nada más hasta el verano. Era frustrante”, recuerda. Cree que este modelo de contratación pudo haber influido para que otros sanitarios jóvenes decidiesen o decidan ahora emigrar a otros países.

Otro ejemplo es el del médico Santiago Gutiérrez, que trabaja en un centro de salud ovetense y realiza un par de guardias mensuales en otros recursos. Él se dedicó en sus inicios a la red privada, y dio hace unos ocho años el salto al servicio público de Salud. Tiene ahora 55 años y su nuevo contrato anual con compromiso a tres años es también el más largo de su carrera.

“Tengo compañeros que tras 15 años vinculados al servicio siguen firmando solo contratos anuales. En nuestro caso no hay temor porque no hay médicos, trabajo sabemos que no nos va a faltar, pero tres años de tranquilidad te permiten hacer planes y organizar tu tiempo libre”, razona.