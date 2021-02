Preocupación por la cepa británica en Asturias: en 15 días ya será la dominante

Lo anunció Barbón esta mañana. "Estamos preocupados, y mucho, por la expansión de la ola británica por Asturias". Y los datos avalan esta preocupación. Por el momento cuatro de cada diez casos son ya de este tipo. Pero la situación va a empeorar.

Santiago Melón, el jefe de virología del Hospital Universitario Central de Asturias, asegura en declaraciones a este periódico que desde el inicio de la pandemia se han estudiado en el Principado 1.700 muestras, de las que 400 han sido clasificadas como de la cepa británica. "Quizá en 15 días lleguemos a un 50 por ciento de británica y un 50 de no británica", apunta este experto que, no obstante, no quiere asociar ese aumento de presencia con el pico de contagios.

Mutaciones del SARS-CoV-2: actuales variantes que preocupan Las mutaciones del SARS-CoV-2 han sido observadas de manera global. Los virus, y en particular los virus de RNA como el coronavirus, evolucionan constantemente a través de mutaciones, y mientras que la mayoría de ellas no tienen un impacto significativo, algunas pueden proporcionar al virus ventajas selectivas tales como incrementar la transmisión. Esas mutaciones son causa de preocupación y necesitan ser monitorizadas. 501 Y.V2 VOC 202012/01 P1 Nombre Primera vez detectado Enero de 2020 Octubre de 2020 Septiembre de 2020 Sudáfrica Brasil y Japón Reino Unido País en que fue detectado Primera vez detectado en la UE 28 de diciembre de 2020 No detectado aún 9 de noviembre de 2020 Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Causa de preocupación Aumenta la transmisibilidad Mutaciones del SARS-CoV-2: actuales variantes que preocupan Las mutaciones del SARS-CoV-2 han sido observadas de manera global. Los virus, y en particular los virus de RNA como el coronavirus, evolucionan constantemente a través de mutaciones, y mientras que la mayoría de ellas no tienen un impacto significativo, algunas pueden proporcionar al virus ventajas selectivas tales como incrementar la transmisión. Esas mutaciones son causa de preocupación y necesitan ser monitorizadas. VOC 202012/01 Nombre Primera vez detectado Septiembre de 2020 Reino Unido País en que fue detectado Primera vez detectado en la UE 9 de noviembre de 2020 Causa de preocupación Aumenta la transmisibilidad 501 Y.V2 Nombre Primera vez detectado Octubre de 2020 Sudáfrica País en que fue detectado Primera vez detectado en la UE 28 de diciembre de 2020 Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Causa de preocupación P1 Nombre Primera vez detectado Enero de 2020 Brasil y Japón País en que fue detectado Primera vez detectado en la UE No detectado aún Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Causa de preocupación Mutaciones del SARS-CoV-2: actuales variantes que preocupan Las mutaciones del SARS-CoV-2 han sido observadas de manera global. Los virus, y en particular los virus de RNA como el coronavirus, evolucionan constantemente a través de mutaciones, y mientras que la mayoría de ellas no tienen un impacto significativo, algunas pueden proporcionar al virus ventajas selectivas tales como incrementar la transmisión. Esas mutaciones son causa de preocupación y necesitan ser monitorizadas. 501 Y.V2 VOC 202012/01 P1 Nombre Primera vez detectado Octubre de 2020 Enero de 2020 Septiembre de 2020 Sudáfrica Brasil y Japón País en que fue detectado Reino Unido Primera vez detectado en la UE 28 de diciembre de 2020 No detectado aún 9 de noviembre de 2020 Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Aumenta la transmisibilidad y posiblemente reduce la eficacia de las vacunas Causa de preocupación Aumenta la transmisibilidad

"No hay que asociar la cepa británica con el aumento del pico. El factor principal del contagio no es el virus en sí, que puede ser un poco más contagioso, sino a que no se respetan las medidas de prevención", afirma Melón haciendo hincapié, no obstante, en que "la cepa británica parece que se adapta mejor al medio y que se transmite con más facilidad".

Nueva mutación

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han detectado una nueva mutación en la llamada "variante británica" del coronavirus, la cual, según temen los expertos, podría reducir la eficacia de las actuales vacunas.

En un análisis de 214.159 muestras de esa variante del virus, conocida técnicamente como B117, los científicos del organismo de salud pública Public Health England (PHE) hallaron 11 casos de la mutación E484K, que también se encuentra en las variantes brasileña (B1128) y surafricana (B1351).

Al responder este miércoles a esta información, Julian Tang, virólogo de la universidad de Leicester (centro de Inglaterra), dijo que se trata de un hallazgo "preocupante", aunque "no del todo sorprendente", puesto que es normal que los virus muten.

Tang instó a la población a respetar las restricciones vigentes dado que los virus "no solo se propagan sino que evolucionan" para adaptarse a su entorno.

Al igual que otros expertos, este académico alertó de que la propagación de esta mutación dentro de la variante británica podría incidir en la eficacia de las vacunas, como ocurre con las brasileña y surafricana, si bien los preparados aún ofrecerían cierto nivel de protección.

Un estudio preliminar de la universidad inglesa de Cambridge difundido este martes indica que la vacuna de Pfizer-BioNTech es eficaz contra la variante británica, pero es "menos efectiva" cuando contiene la mutación E484K, pues entonces se requieren "niveles sustancialmente más altos de anticuerpos para neutralizar el virus".

Aunque existen miles de variantes del coronavirus original circulando por el mundo, los expertos se centran sobre todo en estas tres -británica, surafricana y brasileña- por su potencial de contagio y aparente mayor resistencia a los fármacos.