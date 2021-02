Teresa Ribera: “Debemos fortalecer la coexistencia entre lobo y ganadería”

Luis Planas, por su parte, incidió en los daños que ocasiona el lobo a los ganaderos españoles, tanto económicos como morales. Y remarcó que “proteger la biodiversidad no puede recaer sobre las espaldas de los ganaderos. Tenemos obligación de protección, de acompañamiento de los ganaderos”. Pero, lejos de buscar el enfrentamiento con su compañera de gobierno Planas mostró un talante conciliador y dialogante. Argumentó que la del lobo es “una realidad compleja” a la que no se pueden dar “soluciones sencillas”. Y añadió: “Es nuestra responsabilidad, y la de todos los grupos políticos, buscar una respuesta a esta realidad, que no es binaria. No es blanco o negro”.

Ribera también comentó en su comparecencia que el objetivo del gobierno pasa por “corregir una realidad que no acaba de funcionar bien”, pues el conflicto en torno al lobo no ha desaparecido, tampoco en las regiones en las que está calificado como especie cinegética.

La Ministra añadió que en el tiempo que resta hasta la aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo en España, se deben consolidar “consensos sobre algo que la ciencia no puede aportar, pero los actores sobre el territorio, sí”. Ribera también pidió abandonar los “debates estériles” en torno al lobo y resolver el problema, lo que implica “impulsar modelos de gestión en nuestros ecosistemas”.

El Principado, junto con Galicia, Cantabria y Castilla y León, mientras tanto, solicitó una conferencia sectorial de Medio Ambiente que lleve un único punto en el orden del día: paralizar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Los consejeros de las cuatro comunidades del Noroeste, donde se concentran más del 95 por ciento de la población de lobos ibéricos, quieren volver a reunir a todas las comunidades en la Comisión Estatal de Biodiversidad para revocar la votación que aprobó proteger al lobo en toda España. Reclaman paralizar la catalogación del lobo como especie de especial protección hasta que se revise la Estrategia Nacional.

Protesta ganadera, hoy

Los ganaderos asturianos, por su parte, inician hoy las movilizaciones contra la protección del lobo. La Unión de Campesinos Asturianos (UCA) convocó a las 12.00 horas una concentración en la plaza de España de Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias. Otras organizaciones ganaderas criticaron a la UCA por no haber consensuado la protesta. El secretario general de UCA, José Ramón García Alba, “Pachón”, llamó a los ganaderos asturianos a sumarse a la concentración.