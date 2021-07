“Hay que empezar a convivir con el virus”, dicen los empresarios del ocio nocturno

El ocio nocturno asturiano vuelve a cerrar sus puertas una vez más a causa del elevado número de contagios que se están registrando durante las últimas horas. Desde la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (ABACO) califican de “completa aberración” la resolución del BOPA por la que los interiores de los bares de copas deberán permanecer cerrados a partir de las doce de la noche. “No tiene sentido cerrar el ocio nocturno si luego los chavales se van de botellón, alquilan locales o hacen fiestas en sus casas. Nosotros estamos mucho más preparados para no aumentar los contagios”, afirma Pepe Reina, presidente de ABACO, quien aboga por compatibilizar la vida nocturna con el covid-19: “Tenemos que empezar a convivir con el virus. Este ha llegado para quedarse y no podemos estar abriendo y cerrando los locales continuamente”, explica.

Según el BOPA, los casos relacionados con el ocio nocturno representan un 55% del total de los positivos confirmados durante las últimas jornadas. Sin embargo, Reina declara que la situación no es la misma que hace meses: “Ahora ya no hay tantas hospitalizaciones gracias a las vacunaciones. Además, los chavales no se van a quedar en casa. Quieren fiesta, pasarlo bien, etc. van a estar más seguros en nuestros locales los cuales respetan las normas y están controlados por la policía, que haciendo botellones y reuniones en lugares sin vigilancia”.

Por otra parte, los empresarios insisten en la toma de medidas más intensas para favorecer la apertura de una manera más segura: “No tienen localizados los casos y así es imposible controlar el virus. Deberían haber implementado mucho antes los test masivos para frenar la expansión y no ahora después de cerrarnos”, comenta Sixto Rodríguez, gerente de varios pubs del Oviedo Antiguo.

Además, remarcan que los locales de ocio “no son el problema” y denuncian un trato discriminatorio frente a otros negocios, incluyendo a la propia hostelería: “Parece que nos culpan exclusivamente a nosotros. ¿La hostelería no se cierra, pero el ocio nocturno sí? ¿Allí no hay covid?”, pregunta Rodríguez.

Asimismo, insisten en la necesidad de delimitar la definición de su sector: “¿Qué es ocio nocturno? ¿quién puede abrir y quién no?”, alega Reina.