"Confío en que Yolanda Díaz tenga más aciertos que desaciertos, y que sume, claro"

Teresa Ribera (Madrid, 1969) es enérgica y al mismo tiempo contenida. En su tono amable y en sus gestos hay un fondo de alta tensión. No asoma cuando se le pregunta por el descontrolado mercado energético, pero salta el chispazo cuando se le pregunta por la protección del lobo. Ahí la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enseña el colmillo. El pasado jueves estuvo en Asturias.

–Es la ministra más importante para Asturias. Buena parte de los asuntos decisivos de la región pasan por sus manos.

–Todos los ministros son importantes para Asturias, pero es verdad que en muchas políticas de mi ministerio hay implícita una necesidad de cambio y esto siempre es delicado. Esas políticas impactan en el territorio y Asturias está pasando de ser una región agraria, minera e industrial potente a otra en la que tiene que despegar la bioeconomía y seguir la industria y la energía pero con una orientación diferente. Esos cambios se están produciendo en poco tiempo, inciden en muchos frentes y a veces se generan malentendidos.

–Vino a Asturias a inaugurar el foro de las regiones europeas del carbón. ¿Corren el riesgo de ser las grandes perdedoras de la transición energética?

–Confío en que no. Sería una enorme injusticia histórica porque Europa se ha construido sobre un progreso vinculado al carbón y Asturias representa como ningún otro territorio esta realidad. Merece reconocimiento y acompañamiento en su transformación. En cuatro años llevamos más de 200 millones invertidos. Lamento profundamente que los propietarios de las dos centrales de carbón cerradas en Langreo y Tineo hayan ido con retraso a la hora de proponer proyectos industriales tractores.

–Usted comentó en varias ocasiones que donde se cerraran centrales de carbón iba a exigir a las eléctricas alternativas.

–Hay alternativas, pero pequeñas. Se necesitan inversiones a mayor escala. Van con retraso con respecto a otros sitios y lo que transmiten es que están ultimando propuestas. Una de ellas está más avanzada, pero vamos pedir que se materialicen ambas.

Los fondos de Transición Justa empezarán a fluir en 2023; el desafío en Asturias ya no es cuánto dinero hay disponible, sino cómo aprovecharlos

–¿En qué consisten?

–Les corresponden a ellas presentarlos.

–¿Cuando llegarán los fondos de Transición Justa de Europa?

–Tenemos fondos para la transición, del plan de recuperación y los específicos de la Unión Europea para la Transición Justa. Los primeros están teniendo mucha absorción en Asturias. Por otro están los 200 millones que le comentaba antes y que se han invertido en las zonas de minería y de térmicas de carbón. Además hay otros 200 millones que estarán disponibles a lo largo del segundo semestre y a eso se suma el fondo de transición justa en el que a España le corresponden más de 800 millones.

–¿Y estos cuando llegarán?

–Nuestro calculo es que a partir de 2023 van a empezar a fluir.

–¿En que le gustaría que se gastaran?

–Tenemos que estar preparados para absorberlos. El desafío más grande ya no es cuánto dinero disponible hay sino cómo aprovechamos al máximo esa oportunidad. Es muy importante que funcione un diálogo fluido, sobre el terreno. Es muy difícil que desde un despacho en Madrid se acierte.

–Ante la guerra en Ucrania, ¿procede revisar el modelo de transición energética?

–A diferencia de lo que ocurre en otros estados de la UE, nuestro parque de generación tiene una capacidad muy superior a los picos de demanda y hemos dado pasos, muy complicados, para que empiecen a surgir esas nuevas iniciativas renovables. Esas iniciativas deben crecer lo más rápido posible porque no necesitamos volver a atrás ni alargar plazos.

–Alemania, Austria y Países Bajos vuelven al carbón.

–El ministro de Economía y Energía alemán es líder del partido Verde, ecologista y pacifista, y en su programa iba una transición acelerada del modelo energético y reducción del gasto militar. Se ha encontrado con una situación terrible. No me quiero poner en su pellejo. Lo que tiene por delante son medidas de racionamiento porque se pueden quedar sin gas en una semana ya que el 70% de lo que consumen es de origen ruso. Por eso, temporalmente, no le queda más remedio que estirar alguna de las cuestiones que pensaba cerrar. Nosotros no estamos en esa situación.

Hasta donde yo sé, las generales se convocarán para diciembre de 2023 Está por ver si Feijóo supone un punto de inflexión respecto al insulto La coalición es fuerte y potente, discrepar en temas sensibles como el presupuesto militar resulta normal

–¿El calendario de cierres de centrales de carbón y nucleares se mantiene inalterable?

–No tiene por qué variar. Lo que estamos haciendo, y así nos lo ha pedido la Comisión Europea, es actualizar nuestros planes de contingencia.

–¿En qué sentido?

–En ver cómo podemos consumir menos con ahorro y eficiencia. Lo de Alemania nos puede afectar a nivel económico, pero no en seguridad de suministro. Tenemos proveedores más diversificados y estables, infraestructuras de acogida de gas natural licuado, cosa que no ocurre en Alemania, y capacidad de refino que nos blinda frente al peligro de escasez del diésel. Nos afecta en precios y en que la Comisión Europea pide que nos pronunciemos sobre una respuesta solidaria. Es decir, si tenemos cubiertas nuestras necesidades y otros países no, de qué manera se puede ayudar. Es un debate que nunca nos habíamos planteado.

–¿La regasificadora de El Musel entra en ese esquema?

–Tiene un papel clave. Me alegro mucho de haber activado hace dos años ese cambio de enfoque. Era una infraestructura que estaba hibernada, con una salida muy difícil, y trabajando con Enagás vimos la posibilidad de que esa planta ya construida pudiera operar como centro logístico capital en un mapa europeo en el que España tiene un tercio del total de capacidad de regasificación. Enagás reorientó el planteamiento y acabamos de firmar la autorización.

–¿Cuánto costará?

–En principio no tiene más coste que el que se retribuía por estar hibernada. La planta puede estar operativa a final de año o a principios del que viene, en un momento absolutamente crítico para Europa. Lo pondremos de manifiesto en nuestro plan de contingencia. Lo incluiremos como la primera medida de apoyo para dar cobertura solidaria a las necesidades de otros países. El de Gijón será un nodo fundamental.

–¿Por qué?

–El puerto puede recibir grandísimos metaneros y facilitar la reexportación en barco. Además tiene una capacidad de almacenamiento notable que representa casi un 6% de incremento con respecto a lo que tenemos en España. La activación de esta planta es la primera medida que adoptamos.

–¿Qué otras medidas baraja?

–Hemos pedido a Enagás que nos haga escenarios de riesgo distintos para poder tener cobertura de todos ellos y también estamos trabajando con Red Eléctrica y escucharemos de forma muy atenta a industrias, a consumidores y las administraciones para saber cómo ahorramos y cómo podemos sustituir o reducir dependencia en el supuesto de que resultara necesario. Qué electrificamos, qué porcentaje de biogás podemos utilizar, qué solidaridad con terceros países…

–¿El plan para usar la regasificadora como centro logístico de gas aborta su uso como almacén de hidrógeno verde?

–Nuestra intención es que las infraestructuras nuevas estén preparadas para el hidrógeno. Esto es muy interesante, no solo en relación con El Musel, que puede convertirse en un centro logístico de hidrógeno y de exportación en forma de amoniaco o en forma de hidrógeno, sino también en relación con la industria pesada asturiana. El ejemplo de trabajo conjunto con ArcelorMittal, que hace posible vislumbrar un futuro sumamente interesante para uno de los sectores más emblemáticos de la tradición industrial de Asturias, tiene mucho que ver con el potencial de despliegue de renovables en España y con el ensayo de ese transporte de hidrógeno por tubo al que dedicamos especial atención en nuestro PERTE de energías renovables para testarlo porque todos, a nivel mundial, estamos aprendiendo que representa transportar hidrógeno. En el transporte, Asturias está en el centro del mapa.

–¿Hasta dónde llega el respaldo del Gobierno a la descarbonización de ArcelorMittal?

–Hasta muy arriba. La intención es que esa industria sea capaz de aprovecharlo al máximo. El respaldo y acompañamiento por parte del Gobierno es máximo. Hay una implicación como pocas veces ha habido. Yo no he visto muchos presidentes del Gobierno involucrándose personalmente en proyectos industriales como este, en el que también hay un equipo de distintos ministerios. Nos parece muy importante desde el punto de vista de ensayo de nuevas alternativas y como proyecto tractor que arrastre mucho. Ocurre también con el automóvil eléctrico. El mensaje más importante es que con la descarbonización no se trata de introducir prohibiciones sino de generar oportunidades industriales.

–La gran industria asturiana no lo tiene tan claro.

–Contamos con una industria extraordinariamente abierta. Es lógico que haya un primer temor sobre qué representa esto, si cuento con un marco normativo adecuado, si hay mercado laboral preparado, si hay un sistema eléctrico para absorber o evacuar lo que produzco o lo que consumo… Cambian muchas cosas en muy poco tiempo. No hay reticencia ni rechazo, hay responsabilidad si se quiere.

–La siderurgia teme que no pueda abordar su descarbonización si de adelanta el fin de los derechos gratuitos de CO2, como plantea el Parlamento Europeo.

–No es aceptable una eliminación o una reducción de derechos gratuitos de CO2 si no hay una protección en frontera. Los dos debates están asociados. Si hablamos de competitividad de la siderurgia en un contexto de descarbonización, estamos hablando de hidrógeno verde y de renovables, por lo tanto todo tiene que ir en cadena. Y España está muy bien posicionada. Es el país del mundo en el que están dibujados en el mapa el 20% del total de los proyectos de hidrógeno verde, lo que muestra el apetito, la confianza y las condiciones para que esto se materialice.

–Pero si no se da tiempo a la transición…

–Tenemos que aprovechar esas oportunidades para llegar a tiempo. No solo sin perder el tren sino construyendo nuevas oportunidades. Se acabó aquello de que inventen otros. Tenemos la capacidad de liderar y una implicación muy importante de la industria y los inversores. Además tenemos jóvenes que salen muy preparados de nuestras universidades y que, desgraciadamente, y Asturias lo conoce muy bien, tenían que emigrar a otros sitios porque no había trabajo a la altura del nivel del conocimiento que habían adquirido. ¡Cómo vamos a desaprovechar todo ese potencia! Es un objetivo estratégico de gobierno, y de país, que cuenta con un respaldo social importantísimo. A veces expresado y a veces latente.

–¿Y lo nota en Asturias?

–Completamente. En Asturias ya tenemos algunas de las empresas más potentes en producción de mástiles de aerogeneradores, en la industria del vehículo eléctrico, en la recuperación de bienes de equipo de energías renovables y en la producción de bienes básicos que se plantean las cosas de otra manera. Por ejemplo Fertiberia, que se plantea cómo producir fertilizantes sin el consumo de gas, o la siderurgia, que sabe que su competitividad pasará por ser muy eficiente.

–Pero la competitividad de esa industria depende del precio de electricidad. El Congreso aprobó revisar el estatuto del consumidor electrointensivo para que se reconozca a los hiperelectrointensivos. ¿Cuándo se va a hacer?

–Creo que hubo un salto cualitativo con el estatuto. Es verdad que en un primer momento se ha optado por incorporar industria electrointensiva de distintos tamaños y que hay una petición de aquellos que tienen un mayor tamaño y una mayor intensidad de producción de tener algunas herramientas singularizadas, y eso tenemos que verlo despacio para no generar consecuencias indeseadas. Somos sensibles a esta preocupación. Algunas de esas plantas están ubicadas en Asturias y tenemos que trabajar con ellas para ver dónde pueden estar las necesidades diferenciales y como las resolvemos.

–¿Ve techo a la subida del precio de la luz?

–Es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. En estos momentos la gran incógnita, y recibimos mensajes de alerta que es importante tomárnoslos en serio, es que pueden producirse cortes absolutos de suministro de gas procedente de Rusia hacia Europa y esto tiene efectos en cadena. A nosotros no nos implica riesgo de suministro pero sí puede haber un shock de precios. En dos semanas hemos duplicado el precio del gas en los mercados mundiales y en meses lo hemos sextuplicado.

–¿Qué cambios pueden esperar las empresas y familias en la factura en los próximos meses?

–Afortunadamente, tenemos operativa la excepción ibérica con el sistema de tope al que recibimos el precio de la electricidad generada con gas y esto ha marcado una diferencia muy notable respecto a lo que está ocurriendo en otros estados de la UE y explica por qué la propia presidenta Comisión Europea ha anunciado, en contra de lo que venían diciendo, que presentarán una propuesta de modificación del mercado eléctrico. Son ventajas relativas y medidas de protección del consumidor importantísimas. Ahora bien, hacia dónde pueden evolucionar los precios en términos absolutos… Todavía tenemos muchas incertidumbres que hay que despejar y lo importante es que nos encuentren preparados para reaccionar. El mensaje de cautela, de prudencia, es relevante.

–¿Ve a Feijóo como un lobo de la política?

–Lo he conocido como presidente de la Xunta. Tiene cosas buenas y malas, como todo el mundo. Está por ver cuál es su recorrido y si de verdad significa un punto de inflexión con respecto a algo muy insano para la vida pública: el insulto, la descalificación y las medias verdades. Si Feijóo quiere aportar un nuevo tono y responder con sentido de Estado, hay cuestiones en las que puede ejemplificar inmediatamente esa voluntad.

–¿Por ejemplo?

–La anomalía constitucional y democrática de tener grandes instituciones sin renovar desde hace tres años y medio. ¿Imagina que el Presidente no convocara elecciones cuando toca?. A todos nos parecería casi un golpe de estado. Pues es muy llamativo que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial estén sin renovar, y además acusando al otro.

–¿Preocupa en La Moncloa el "efecto Feijóo"?

–Lo que tenemos que hacer es tomar nota de que la gente lo ha pasado muy mal estos años, está sensibilizada, está preocupada… La encuesta real está en las urnas y cada elección tiene su propia dinámica. Los resultados autonómicos no son necesariamente extrapolables al territorio nacional. Seguiremos trabajando con humildad para asegurar la confianza de los ciudadanos, sabiendo que nos ha tocado una legislatura muy complicada, en la que hemos procurado estar a la altura, pensando sobre todo en las personas.

–¿Dónde tiene más que ganar el PSOE, virando a la izquierda o hacia el centro?

–El PSOE es un partido de izquierda moderada, que piensa en los vulnerables y en las clases medias, pero también en el tejido productivo. Porque no hay protección para las clases medias, ni estado social, ni servicios públicos, sin un tejido productivo potente, moderno y con futuro. Por tanto, buscamos modernizar ese tejido para que siga siendo rentable y generador de empleo, de innovación y de bienestar, y un estado social con servicios públicos fuertes. No vamos a dejar las escuelas públicas y los consultorios vacíos y sin dotación. No vamos a mirar para otro lado cuando vemos inquietud por la calidad del servicio sanitario en comunidades como Madrid. Los servicios públicos benefician en conjunto a toda la población, pero sobre todo, a quien más lo necesita. Esas son las señas de identidad de un partido que tiene más de cien años y vocación de tener, por lo menos, otros cien más por delante. Y con intención de gobierno.

–¿Yolanda Díaz suma?

–Yolanda Díaz está construyendo una iniciativa que pretende sumar y yo confío en que tenga más aciertos que desaciertos. Y que sume, claro.

–¿Teme que la exigencia de Yolanda Díaz de abrir un debate sobre el aumento del presupuesto militar aboque a la coalición de gobierno a una ruptura?

–Esta es una coalición potente y fuerte. Es normal que sobre cuestiones sensibles haya discrepancias o puntos de vista diferentes. Es importante aprender a sumar todos, incluso en asuntos espinosos. Confío en que encontremos siempre la mejor de las respuestas, que acaban transformándose en lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado y en las políticas que aplicamos cada día.

–¿Podrían coincidir las generales con las municipales y autonómicas en mayo de 2023?

–Hasta donde yo sé, las generales se convocarán más bien para diciembre de 2023, así que no lo veo probable.

–¿Se siente perseguida por poderes oscuros?

–Lo que este Gobierno hace no le gusta a todo el mundo. Puede haber una situación de confort con respecto a los beneficios que genera el "statu quo" actual e incomodidad si se hace hincapié en servicios públicos, en fiscalidad o en cómo participar de forma equitativa la respuesta a la crisis. Eso es desgraciadamente una realidad que tendremos que gestionar con la mayor inteligencia posible y sin confundirnos con respecto a la necesidad que existe de que todo gobierno, y más si es socialdemócrata, responda pensando en quienes no tienen otra vía de defensa: los ciudadanos vulnerables y las clases medias.

–A Felipe González el proyecto de Ley de Memoria Democrática no le suena bien y Aznar asegura que está pactado con terroristas. ¿Algo que decir?

–No he oído la intervención directa. A Felipe González le tengo un gran respeto y habría que ver exactamente lo que ha dicho. El mensaje de Aznar está en línea con lo que viene siendo una actitud ya histórica en una parte del Partido Popular, que es generar una reacción muy violenta por parte de los ciudadanos con comentarios fuera de lugar y que no se corresponden con la realidad. Me parece una barbaridad haber dicho eso.

–¿Está preparada España para que una mujer llegue a la presidencia del Gobierno?

–Ese es un debate que no se plantea ahora con nombres concretos. Las mujeres españolas estamos preparadas para hacer muchísimas cosas, muchísimas más de las que se nos han venido reconociendo tradicionalmente.

–¿Le gustaría que una mujer fuera la próxima presidenta?

–Me gustaría que el próximo presidente fuera Pedro Sánchez.