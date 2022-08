Pablo González, presidente del PP de Gijón: "Teresa Mallada y Álvaro Queipo tienen el respaldo de todos sus compañeros"

El presidente del Partido Popular de Gijón, Pablo González, aseguró esta mañana en la sede del partido que "tanto mi presidenta (Teresa Mallada) como el secretario general (Álvaro Queipo) tienen el respaldo de todos los compañeros. También el mío, faltaría más", en referencia a la ausencia de un apoyo explícito desde Génova a la presidente del PP regional. Además, el diputado autonómico se refirió a la comida entre Álvaro Queipo y el exministro Francisco Álvarez-Cascos en el restaurante castropolense Casa Vicente como un encuentro "privado". "Convertir comidas particulares en privadas es querer tapar las crisis de caballo que hay en el PSOE", señaló González.

En este sentido, Pablo González evitó hacer una valoración sobre la comida entre Queipo y Cascos, insistiendo en que "fue una comida privada en un sitio público". Asimismo, el presidente de los populares en Gijón reconoció que "no tenía conocimiento" previo de esa comida, recalcando que "me enteré por el periódico". Siguiendo con esta polémica, aseguró que "nuestros afiliados nos dicen que no entienden nada" respecto al revuelo generado a raíz de la comida.

Preguntado por si considera oportuno el acercamiento de Francisco Álvarez-Cascos a PP, Pablo González explicó que "la reunificación del voto es un proceso que está ocurriendo en los dos sectores ideológicos de España y fuera". "En los últimos años ha habido una disgregación en partidos que han tenido una vida muy determinada. Pero también se ve que el voto tiende a concretarse tanto en la derecha como en la izquierda. Hay que respetar las inercias políticas y de voto de los ciudadanos, el resto es tertulia política", remató el diputado autonómico.