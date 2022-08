No hay fechas ni plazos para el proceso “participado” que definirá los candidatos y listas de Podemos ante las citas electorales del próximo mayo, pero la organización admite que el diálogo “permanentemente abierto con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de la izquierda” tiende a una coalición electoral con IU y otras sensibilidades. “Estamos trabajando para eso, estamos abiertos a esa posición, esa es la voluntad”, asume el portavoz de la formación morada en la Junta, Rafael Palacios, que parte de que la fusión de voluntades, la sanación de heridas y la “recomposición del diálogo y la unidad de acción” va en su ADN, pero que también reconoce que los movimientos “no son sencillos. Hay intereses tácticos y estratégicos por todas las partes” y los apuros del calendario no ayudan, “pero el diálogo es firme, se ha reforzado el trabajo conjunto en la Junta” y todo va por su parte, sentencia, en esa dirección. "Estamos satisfechos".

“Dijimos que íbamos a buscar la manera de poder aunar a todas las fuerzas que estén a la izquierda, o con los de abajo y tengan una hoja de ruta”, asume igualmente la coordinadora autonómica del partido, Sofía Castañón. Entiende que entre organizaciones diferentes “tendremos nuestros legítimos matices, pero también la capacidad de ponernos de acuerdo para concurrir electoralmente. Esa es la intención y el compromiso y en eso estamos trabajando” sin que altere “para nada” sus planes, reseña, la renuncia de la plataforma que apadrina Yolanda Díaz a concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El movimiento de la vicepresidenta del Gobierno “está conformándose y hay que dejarle espacio y tiempo”, señala Castañón antes de invitar a considerar que “Asturias tiene su propia idiosincrasia y nosotros la defendemos así desde una perspectiva asturianista”. Tampoco a Palacios le sorprende que Sumar, la plataforma de Díaz, no pretenda llegar a las listas de mayo. “Sabíamos que no iba a dar tiempo y no cambia en absoluto lo que estaba previsto y el camino que teníamos pensado recorrer”.