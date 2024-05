La importante cadena que se hará cargo del hotel de 5 estrellas del Muelle de Gijón, con 70 habitaciones

El grupo hotelero NH se hará cargo del futuro hotel de cinco estrellas que proyecta construir el industrial asturiano Ignacio Santiago Pereiras en la parcela de la antigua sede de la Autoridad Portuaria en el Muelle, un plan que también requerirá de la compra al Puerto del edificio colindante que ahora ocupa Sanidad Exterior y que la Autoridad Portuaria tendrá que sacar a subasta. Los parámetros para que las cuentas salgan y que esa inversión sea factible es algo en lo que está enfrascada ahora esta cadena turística, una de las principales marcas españolas del sector.

El grupo NH está en estos momentos efectuando el estudio de viabilidad del que sería el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad, un plan en el que analizarán la inversión y costes necesarios para desarrollar el proyecto, así como los plazos para su amortización. Para que sea atractiva una inversión de estas características, debe poder amortizarse en un plazo de entre 12 y 14 años.

Las dimensiones del hotel, para que sea viable, dependen del flujo de visitantes que se estima para ese equipamiento, que por su categoría atraerá un turismo de alta calidad a Gijón. El proyecto que se está desarrollando en paralelo al plan de viabilidad contempla que el alojamiento de lujo tenga unas 70 habitaciones.

Si bien la variable del número de habitaciones parece bastante clara para garantizar la viabilidad de la inversión, el diseño arquitectónico está por determinar y el promotor presentará varias alternativas al Ayuntamiento de Gijón, con el que el empresario debe ir de la mano para que el proyecto llegue a buen puerto. Los arquitectos encargados del diseño del futuro hotel de lujo y la ordenación del entorno son Borja de Santiago Suárez y Diego Cabezudo.

Aunque se está trabajando en ello, la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la ciudad no será algo inminente, ya que previamente tienen que culminar trámites urbanísticos que requerirán aún de bastante tiempo.

Uno de ellos es culminar la descatalogación del edificio de la sede histórica de la Autoridad Portuaria de Gijón, limitando su grado de protección al documental (efectuar un informe sobre el inmueble y sus distintos elementos), lo que permitirá su completo derribo, junto al edificio anexo de viviendas para antiguos directivos portuarios, que la Autoridad Portuaria de Gijón vendió en el mismo paquete, junto a la parcela que rodea a ambas edificaciones. El otro cambio urbanístico necesario pasa por la reordenación urbanística de la zona para permitir el uso hotelero del futuro edificio con la modificación puntual del PERI de Cimadevilla, al que pertenece la parcela. La reordenación urbanística que había iniciado ya el Ayuntamiento antes de que el edificio cambiara de propiedad, establecía un ámbito de actuación con una superficie de 5.000 metros cuadrados incluyendo la parcela sobre la que se va a edificar el futuro hotel, así como terrenos municipales, de la Autoridad Portuaria y de la Demarcación de Costas.

Además del edificio ya en manos del promotor del proyecto, si adquiere el de Sanidad Exterior también será derribado, en este caso para facilitar la reordenación urbanística de la zona de la Cuesta del Cholo.

Ignacio Santiago Pereiras fue el primer empresario interesado en promover un hotel de cinco estrellas en la vieja sede portuaria. Lo intentó en 2016, cuando era intocable la fachada del edificio histórico por el distinto grado de catalogación del mismo, con una propuesta cuya viabilidad requería modificaciones en la fachada posterior del inmueble. En 2021 acabó haciéndose con las fincas portuarias la sociedad Miramar Apartamentos, controlada por el grupo Abba, que planteaba hacer apartamentos turísticos de lujo, algo que vetó el Ayuntamiento. Abba vendió entonces el 92% que poseía en Miramar Apartamentos a un promotor asturiano quien a su vez la vendió el pasado mes de enero a Ignacio Santiago Pereiras.

El futuro hotel de cinco estrellas no es el primer proyecto hotelero en el que se alían el industrial avilesino y la cadena hotelera. Ignacio Santiago Pereiras también construyó el hotel de cuatro estrellas que el grupo NH explota cerca del puente del Piles.

Sin el Torreón

En esta ocasión las negociaciones entre ambas partes también han llegado a buen puerto, después de que Ignacio Santiago Pereiras hubiera mantenido contactos con diversas cadenas hoteleras tanto nacionales como extranjeras para la explotación del inmueble que va a levantar frente al Puerto Deportivo.

La parcela actualmente disponible para el futuro hotel de cinco estrellas es de 1.720,80 metros cuadrados, a los que habría que sumar 126 metros cuadrados adicionales en el caso de que el empresario se haga con el edificio de Sanidad Exterior cuando lo saque a subasta el Puerto. Lo que no incluirá el proyecto hotelero que se está elaborando es el edificio Torreón, construido por la parte exterior del dique de Santa Catalina y que actualmente está ocupado por Cruz Roja del Mar. Este último es un inmueble que en todo caso la Autoridad Portuaria no prevé sacar a la venta, sino alquilarlo. El proyecto hotelero que se está elaborando no lo incluye.

La nueva iniciativa hotelera contará con 50 plazas menos que la que descarriló en enero El estudio que está elaborando el grupo NH busca aquilatar el proyecto para atraer turismo de alta calidad a Gijón, después de que hubiera descarrilado el pasado mes de enero el proyecto elaborado por otra empresa para esa misma parcela, que planteaba construir un hotel de cinco estrellas con 120 habitaciones, esto es, 50 más que las que se contemplan en el actual, si bien aquel proyecto también incorporaba el edificio Torreón, algo que se descarta ahora. Aquel proyecto requería de una inversión de 21 millones de euros, incluyendo la construcción del edificio de 120 habitaciones más espacios para todos los servicios habituales de un hotel de la máxima categoría, así como un parking bajo la parcela en propiedad con la edificación de 6.965 metros cuadrados, sustancialmente superior a la que ahora se están planteando. En aquella ocasión el Ayuntamiento también tuvo un papel crucial a la hora de definir el diseño del edificio, descartando varias de las opciones que se habían puesto sobre la mesa y aceptando finalmente un inmueble con un diseño clásico de cinco plantas más parking subterráneo.

