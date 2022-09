¿Está cerca el fin de la pandemia del covid? Esto es lo que opinan los expertos asturianos

El patio pandémico se adentra en el otoño en estado de agitación y controversia. Por una parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

Muy poco después de esta explosión de optimismo, ha llegado un jarro de agua fría: un artículo de la prestigiosa revista médica "The Lancet" concluye que, durante los dos primeros años de pandemia de covid, la mayoría de los gobiernos no estaban preparados, fueron demasiado lentos en responder a la crisis y prestaron poca atención a los más vulnerables. Una suma de fallos –agregan los autores del estudio– que en total ha costado 17,1 millones de vidas, muchas evitables.

Este trabajo de la revista médica británica ha generado polémica. La propia OMS replicó ayer que en ese nuevo informe de la Comisión Lancet hay "omisiones clave" y "malas interpretaciones" sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. Y es que, según el citado estudio, los fallos globales y generalizados en la respuesta a la enfermedad no solo provocaron millones de muertes evitables, sino que revirtieron los progresos realizados hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en muchos países.

Las alusiones son directas. El artículo de la publicación inglesa destaca que "los retrasos de la OMS a la hora de declarar emergencia de salud pública de importancia internacional y de reconocer la transmisión aérea del SRAS-CoV-2 coincidieron con la falta de cooperación y coordinación de los gobiernos nacionales en cuanto a los protocolos de viaje, las estrategias de pruebas, las cadenas de suministro de productos básicos, los sistemas de notificación de datos y otras políticas internacionales vitales para reprimir la pandemia".

A este respecto, la OMS contraargumenta que el informe "no transmite el arco completo de la respuesta inmediata, plurianual y salvavidas" que ha llevado a cabo desde el principio, destacando fechas clave como el 30 de diciembre de 2019, momento en el que recibió las primeras alertas de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan (China), o el 12 de febrero de 2020, cuando se dirigió un foro mundial de investigación e innovación sobre el nuevo virus para hacer un balance de lo que se sabía sobre el nuevo coronavirus y establecer la agenda a seguir.

El informe de "The Lancet" ha sido elaborado por 28 expertos mundiales en políticas públicas, gobernanza, epidemiología, vacunación, economía, finanzas internacionales, sostenibilidad y salud mental. El documento critica las respuestas nacionales a la pandemia. Diversos gobiernos europeos "no pretendieron suprimir la pandemia, sino solo ralentizar la circulación del virus". Algunos países de Europa occidental, incluidos Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, señala el texto, "vieron muchas infecciones en los momentos iniciales de la pandemia, muchas personas infectadas llegaron de China en enero y febrero de 2020". Y hubo "pocos tests en las primeras semanas", denuncian los expertos.

De vuelta a las declaraciones del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que "aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista".

¿Peca de optimismo el máximo responsable de la OMS? Según Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y ex alto cargo directivo de la OMS afincado en Asturias, lo que Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dicho es: "No bajemos la guardia, no desfallezcamos en el esfuerzo. Si decaen los esfuerzos, repuntará la incidencia y surgirán nuevas variantes más contagiosas y más amenazantes que pueden escapar a la eficacia vacunal". "Pienso que su retórica no fue la mas afortunada y puede dar lugar a confusiones, pero debe leerse con claridad el mensaje: ‘La pandemia no ha terminado’", apostilló Acuña.

Entre tanto, Pedro Arcos, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en medicina preventiva y epidemiología de emergencias y desastres, diagnostica: "La séptima ola está liquidada en países desarrollados. Esta pandemia con estas variantes sí puede darse por terminada, pero nada nos asegura que mañana no aparezca una variante nueva". El profesor Arcos señala que entre las declaraciones del director general de la OMS figuran algunas ideas muy aprovechables, entre ellas "la importancia decisiva de crear un conjunto mínimo de capacidades de cada país en cuanto a vigilancia epidemiológica y respuesta de salud pública, ya que el nivel lo marca el país con menos recursos".

En relación al informe de "The Lancet", Pedro Arcos lo valora de forma positiva, pero plantea matices: "El documento está bien. Pero no me parece muy acertado lo que dice de España de que la clave fue no cerrar los vuelos de China. Cuando empieza un proceso de esta naturaleza, no lo contienes cortando los vuelos a China. Eso es desconocer por completo la gestión del covid que se hizo en España".