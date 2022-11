Esto es lo necesita (con urgencia) el profesorado asturiano, según los ocho sindicatos que van este jueves a elecciones

Gumersindo Rodríguez - ANPE

«En ANPE somos independientes para tomar acuerdos, para exigir mejoras educativas y para luchar contra las imposiciones legislativas improvisadas. ANPE siempre ha defendido y defenderá al profesorado de la enseñanza pública, exigiendo más educación y menos burocracia. ANPE fundamenta su estrategia en la escucha activa de las exigencias del profesorado en pro de la profesionalidad como docentes, porque en nuestra esencia está hacer propuestas técnicas no ideologizadas, siempre dentro del respeto al marco normativo vigente. La educación es la base sobre la que se sustentan las sociedades avanzadas y Asturias no puede quedarse a la cola del progreso, por eso hay que proteger y dignificar a los docentes y la labor del profesorado. Me siento muy honrado de encabezar la lista de ANPE, un sindicato fuerte y coherente en sus propuestas, siempre dispuesto a alcanzar acuerdos que redunden en mejoras laborales para los profesionales docentes, esenciales para que la enseñanza asturiana ofrezca el mejor de los sistemas educativos posibles, con calidad, profesionalidad y trabajo colectivo».