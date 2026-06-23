Productos de proximidad y un modelo de consumo responsable: las ventajas de comprar en el comercio local

Cada día se toman decenas de decisiones. Algunas son importantes y otras parecen más insignificantes. Desde dónde tomar un café, dónde comprar un regalo, dónde buscar asesoramiento a dónde encontrar aquello que se necesita para el día a día.

Sin embargo, muchas veces no se tiene en cuenta que esas decisiones tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos.

Como cuando compramos en un comercio local. Detrás de esta simple acción no solo adquirimos un producto o un servicio. Estamos contribuyendo a mantener empleo, a generar actividad económica y a dar vida a nuestras calles y barrios. Estamos apostando por negocios que forman parte de nuestra ciudad y que ayudan a construir una comunidad más dinámica, cercana y sostenible.

El comercio local es mucho más que una red de establecimientos. Es una red de personas. Personas que conocen a sus clientes, que generan confianza, que ofrecen atención personalizada y que forman parte de la vida cotidiana de nuestros municipios.

Las ciudades con comercio son ciudades más vivas. Son ciudades con escaparates iluminados, con calles transitadas, con actividad económica y con espacios donde las personas se encuentran, conversan y conviven. El comercio contribuye a crear entornos más atractivos para vivir y disfrutar.

Además, el comercio de proximidad desempeña un papel fundamental en la economía asturiana. Miles de profesionales desarrollan cada día su actividad en establecimientos comerciales que generan riqueza, empleo y oportunidades en nuestro territorio. Cada compra ayuda a sostener este tejido empresarial que forma parte de la identidad y la personalidad de nuestras ciudades y pueblos.

Pero el impacto del comercio local no se limita únicamente a la economía. También contribuye a construir una sociedad más cohesionada y a impulsar modelos de consumo más responsables. Apostar por la proximidad significa reducir desplazamientos innecesarios, favorecer la actividad económica del entorno y fortalecer el vínculo entre las personas y su comunidad.

Por todo ello, el comercio local está estrechamente vinculado a los principios que inspiran la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con el crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de desigualdades, las ciudades sostenibles y el consumo responsable.

La campaña "Cuando compras aquí, gana tu ciudad", impulsada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias con la colaboración del Principado de Asturias, nace precisamente con ese objetivo: recordar que detrás de cada compra existe una oportunidad para contribuir al desarrollo de nuestras ciudades y pueblos. Porque cada comercio cuenta. Porque cada compra suma y porque cuando compramos aquí, gana toda la ciudad.