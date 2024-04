El músicu Xabier Erkizia recrea'l paisaxe sonoru de seis obres del Belles Artes

El músicu navarru Xabier Erkizia, productor, investigador y diseñador de soníu, premiu Berlinale nel añu 2022, recreó'l paisaxe sonoru de seis obres espuestes nel Muséu de Belles Artes d'Asturies. Pa esta nueva entrega de "El soníu del arte", la sesta d'un proyectu nel que dende va años collaboren la pinacoteca asturiana y la Selmana del Audiovisual Contemporaneu (SACU ) –entamada pola Fundación Municipal de Cultura–, Erkizia compunxo seis pieces acústiques, qu'acompañen y completen cuadros, una escultura y una cerámica. Pa escuchales, meyor con auriculares y hasta'l 19 de mayu, ye abondo con descifrar el códigu QR asitiáu al pie de caúna d'elles.

Xavier Erkizia viaxó esti día a Uviéu pa la presentación y a lo llargo del percorríu, nun altu ente una obra y otra, comentó que lo más difícil del proyectu foi decidir en cuáles intervenir. Entama too, esplicó con "un primer impulsu", "amor a primera vista" y sigue con una esploración "llaminar", capa per capa y restolando na so complexidá. Les obres escoyíes finalmente fueron la escultura "Figura sentada" de Faustino Goico-Aguirre, "Marine/ Marina" de Luis Fernández, "Laminación" d'Alejandro Mieres, un floreru oriental de la fábrica de vidrios "La Industria", "Campo de campos I" de Pablo Palazuelo y "Todo el año es Carnaval" d'Orlando Pelayo.

La pieza acústica que diseñó pa esta postrera ye la qu'a la mayoría-y resultará más ablucante. "Tien un calter más políticu", comentó, y la so composición coincidió col recrudecimientu del conflictu bélicu en Gaza. Nella utilizó grabaciones de drones militares, col enfotu d'amosar "como suena'l cielu d'una ciudá que ta siendo bombardeada".

Al llau del llenzu d'Orlando Pelayo cuelga "Laminación", de Mieres. Pa ella Erkizia creó una banda sonora bien distinta, con "soníos sintéticos industriales", que tienen "daqué cuasi sinfónico" y colos que texó "una especie de tapiz".

Nel xarrón salíu de la fábrica "La industria", decoráu con motivos vexetales y páxaros, Xabier Erkizia recreó'l soníu qu'imaxina que fadría un páxaru esnalexando nel so interior, xugando con "la idea de raptar la guapura y guardala pa siempre", y utilizó pa ello grabaciones del cantar del ganador del campeonatu de silvestrismu –del que se declaró un apasionáu–, na categoría de pardín mistu.

Pablo de María, el director de SACO, qu'asistió a la presentación y percorrió'l Muséu con Erkizia, refirióse a él como a "un artista que s'arriesga" y Alfonso Palacio, el director de la pinacoteca, destacó que "la collaboración con SACO y otros festivales ye perimportante, na llinia de relleer y reposicionar la nuesa colección" y "coll envís de redimensionala".

