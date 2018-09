"Las sospechas sobre el Niemeyer aumentan", sostiene la oposición

La respuesta política a la orden de busca y captura e ingreso en prisión de Natalio Grueso fue inmediata. Los partidos de la oposición con mayor representación aprovecharon la situación en la que se encuentra el acusado que afronta mayor pena en el "caso Niemeyer" para volver a cargar contra la época del presidente Vicente Álvarez Areces, que gobernaba cuando ocurrieron los hechos pendientes de juicio. Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida lamentaron el enorme daño en la imagen del proyecto cultural avilesino, y unos de forma clara y otros velada aplaudieron la decisión judicial notificada ayer en aras de la celebración del juicio del "caso Niemeyer".

Partido Popular. El PP de Avilés manifestó su "respeto absoluto a las decisiones judiciales" y apuntó que la situación que se está dando en vísperas del juicio no hace más que "acrecentar las sospechas" sobre las irregularidades que se están investigando sobre la gestión del complejo en tiempos de Natalio Grueso. "El 'caso Niemeyer' está tomando el cariz que venimos sospechando, que se cometieron muchas irregularidades. No hubo control en tiempos de Vicente Álvarez Areces. La hemeroteca es reveladora, ahí quedan las declaraciones de la entonces alcaldesa, Pilar Varela, diciendo lo fantástico que era Natalio", subrayó el presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda. El popular apuntó que la orden de busca y captura es "un incidente más en este proceso judicial". "Igual (Grueso) no tiene muchas ganas de afrontar el juicio. Estaremos muy pendientes de la sentencia", dijo.

Podemos. "Grueso representa lo peor de la política cultural del arecismo, los tiempos de las vacas gordas, el derroche y las tarjetas de crédito sin control. Representa el polo opuesto de la política cultural que deseamos para Avilés", sentenció la secretaria general de Podemos Avilés, Tania González. Para la también eurodiputada, "Avilés y el Niemeyer han ganado con la desaparición de Grueso, el gran fichaje del PSOE, que luego lo fue del PP de Madrid (fue director de los teatros municipales del Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Ana Botella), y ahora lo es de la Policía Nacional".

Izquierda Unida. Desde IU, apuntaron que "la justicia, para ser justa, también debe ser rápida". "Este caso lleva ya más de seis años abierto y ya va siendo hora de que los tribunales juzguen y depuren las graves irregularidades contables que se perpetraron en el centro y que le causaron un daño irreparable a la reputación del Niemeyer y a la imagen de Avilés", apuntó Juan José Fernández, coordinador local de la formación.

La coalición sospecha que "la renuncia de dos abogados implica la existencia de una estrategia deliberada de dilación por parte de Natalio Grueso para retrasar el inicio del juicio". "Nos parece razonable que, ante un posible riesgo de fuga, la Audiencia haya tomado medidas cautelares, a fin de evitar que Natalio Grueso se pueda intentar sustraer a la acción de la justicia", concluyó Fernández.

PSOE. En el PSOE dicen estar "seguros de que la Justicia ha activado los mecanismos establecidos para localizar a Natalio Grueso". "Nuestro interés es que la vista oral se celebre como está previsto y que sirva para cerrar un proceso que se ha alargado demasiado en el tiempo. Hay que dejar que la justicia lleve a cabo su trabajo y determine las responsabilidades que pudieran haberse producido", aseveró Luis Ramón Fernández Huerga.