El PP urge aumentar las ayudas de 400 euros: “Son escasas y llegan tarde”

“Los autónomos no tienen actividad porque no les estamos dejando trabajar. De manera inmediata (a los cierres obligados), debería estar cubierta la parte que les permita sostener sus actividades. Tienen que tener ingresos inmediatos (...) No se pueden tomar decisiones de salud pública sin medir las consecuencias y sin tener medios para soportarlas”, apuntó Llamazares, quien cree que se podrían movilizar hasta tres millones de euros para ayudas directas a autónomos echando mano a partidas del presupuesto municipal que no se están utilizando y de “actuaciones que ahora no son urgentes”. Para ello, añadió, habría que seguir “una tramitación extraordinaria, de emergencia”.

Parte de los 465.000 euros que se movilizan ahora para ayudas directas (se pueden empezar a solicitar a partir del lunes) provienen de una convocatoria anterior, la destinada a cubrir gastos en sistema de protección colectiva frente a la pandemia y para impulsar el comercio electrónico. El PP se abstuvo cuando esas líneas de ayudas llegaron a Pleno para su aprobación. Los populares advertían que la convocatoria estaba mal enfocada y que no cubría las necesidades reales de hosteleros y comerciantes. Se movilizaron medio millón de euros y se concedieron finalmente 132.246 euros a 82 negocios avilesinos.

“El tiempo nos ha dado la razón. Esta partida de 465.000 euros ya debería haberse usado en el mes de julio. No se hizo nada con ella porque se gestionaron unas ayudas que eran innecesarias, que nadie pedía. Ayudar con algo que la gente no necesita no es ayudar. Ese dinero se quedó ahí y volvemos a tirar de él. Puede dar la sensación de que se llevan dando millones al sector en ayudas cuando no es así”, criticó la concejala del Partido Popular de Avilés. Y añadió: “En mayo ya decíamos que había que tomar otras medidas a medio plazo y en todo momento nos decían que tocaba esperar, que era demasiado pronto. Era fundamental haber habilitado un fondo porque todos sabíamos que iba a haber una segunda ola, todas las autoridades sanitarias y epidemiológicas avisaron de que la habría y que podía ser peor”.

Los populares avilesinos y asturianos organizan mañana una reunión telemática con comerciantes, hosteleros y autónomos de diferentes sectores. “Queremos que conozcan las opciones que tienen y en lo que estamos trabajando. Sabemos que lo estamos pidiendo desde el PP se puede hacer. También les queremos dar la oportunidad de que nos transmitan sus demandas,”, anunció Llamazares.