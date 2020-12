“En las ayudas a la hostelería no se dice toda la verdad, se confunde a la gente: pido cautela”

–¿Echa algo en falta en ese documento?

–Es la base sobre la que los políticos tienen que debatir para sacar adelante unos presupuestos que son más necesarios que nunca. Hemos asumido nuestro rol, como el resto de organizaciones participantes, la de aportar. Ahora los políticos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. El documento final del CREA recoge nuestras expectativas dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento.

–¿Qué opina de las críticas de la oposición? Los grupos sostienen que no aporta nada nuevo ni específico por la crisis del covid.

–Creo que hay demasiada paranoia política, que cada uno tiene que defender las líneas estratégicas que les exigen y las llevan también al CREA. Y el CREA es otra cosa. Con la que está cayendo, no está la situación como para que nadie saque pecho. Se trata de una mesa de negociación para buscar acuerdos de futuro intentando, por todos los medios, hacer ver a la gente que es posible buscar soluciones y llegar a acuerdos. En ese ejercicio de responsabilidad, algunos partidos de la oposición no han estado a la altura.

–¿Cuáles?

–Vox, por algunas propuestas que hizo, creo que no estaba muy ubicado. Creo que el Partido Popular se equivoca de pleno, se ha dedicado a sacar defectos y a no aportar, y Cambia Avilés, en algunos conceptos también ha ido un poco fuera del rumbo que pretendía el CREA.

"Avilés necesita un presupuesto abierto y con el mayor consenso político posible"

–Tras la reunión del viernes, dijo que hay bases para que el Ayuntamiento de Avilés tenga en 2021, tras este año del covid, un presupuesto con amplio apoyo. Explíquese.

–Es que es necesario. Necesitamos un presupuesto abierto y con el mayor consenso político. Y si no lo hay, van a tener un problema (los partidos) con la ciudadanía y con este sindicato.

–Una mayor apuesta por la Formación Profesional, especialmente en las especialidades ligadas a la industria, es una de las viejas reivindicaciones de Comisiones. Se acaba de anunciar la construcción de un nuevo centro en La Grandiella para descongestionar el CIFP, ¿qué opina del nuevo plan?

–Somos optimistas. Considero que la Alcaldesa no va a hacer un anuncio de esta índole lanzando humo. Creo que es una buena idea y marca un futuro que era necesario en esta comarca: la diferenciación de la rama industrial y la potenciación, también, del resto de enseñanzas. Mientras eso llega, al CIFP de Avilés hay que darle la cobertura suficiente para no peder especialidades y cederle algún espacio o local para que no se deriven a otro sitio.

–Hace un año, en una entrevista a este periódico, dijo sobre el cierre de Baterías: “Nos quedaremos descabezados, estas instalaciones eran emblemáticas para Avilés”. ¿Lo mantiene?

–Sí, y dadas las circunstancias teníamos razón. Decíamos entonces que el solape de estas baterías con las nuevas era necesario. Hubo presiones que llevaron adelantar el cierre de unas baterías que era necesario que se mantuviesen en activo. Quizás ahora no estaríamos hablando de la mitad de los problemas que existen.

–¿Y qué espera CC OO del futuro suelo de Baterías?

–Esos terrenos son importantísimos, son fundamentales para el porvenir de la comarca. Las actuaciones a seguir deben ser serias y rigurosas para no repetir los errores que se cometieron en el PEPA 1. Y a la vez, hay que trabajar para ir a buscar a las empresas que queremos que se instalen ahí. El suelo de Baterías es la gran oportunidad de Avilés, es más, creo que es la única. No se puede perder ese barco.

–¿Cómo ve el futuro de la antigua Alcoa?

–Todavía tengo la esperanza de que en los tribunales se pueda revertir el proceso de venta. Así nos quitaríamos de delante a un grupo que ha venido a desmantelar una empresa. Este grupo tiene que salir de aquí. Y ese reversión debería retroceder a un punto de partida en el que el Estado, con las otras dos plantas de Galicia, tome parte en un sector estratégico como es el aluminio. Ese debería ser el camino.

"Cuando vas a una confluencia, alforjas quedan por el camino"

–¿Se puede estar pasando de frenada CC OO en el conflicto actual con Arcelor-Mittal?

–No creo que se esté pasando de frenada. La empresa, con lealtad y confianza, debe poner encima de la mesa las problemáticas que están teniendo ahora para que los trabajadores, a través de sus representantes, puedan aportar. Y la solución que sé está poniendo encima de la mesa parece que no es la más conveniente. Entendimos que quitar 23 o 40 puestos no es la solución.

–CC OO siempre ha sido un sector importante de IU en Avilés, donde tenía influencia política. ¿La conserva?

–No. CC OO es un sindicato independiente y esta unión comarcal está defendiendo desde que fui elegido secretario comarcal la independencia. Ni tenemos ningún tipo de poder ni lo queremos, como tampoco queremos que ningún partido político interfiera en el sindicato.

–Usted es militante de IU. ¿Ve la influencia del partido en el Ayuntamiento o la ve diluida por la confluencia?

–Para el sindicato, la confluencia es respetable totalmente. Lo que sí creo es que cuando vas a una confluencia de ese tipo, alforjas quedan por el camino.

"La Mesa de la Industria de la Comarca tendría que estar diciendo ahora mismo muchas cosas"

–¿Y cómo ve la situación del partido a nivel nacional? El PCE da por superada a IU y quiere la integración en Unidas Podemos.

–Están intentando fagocitar a IU y eso sería un error político. La confluencia de Unidas Podemos es totalmente respetable porque así lo decidieron los militantes, pero que ahora se quiera hacer algún movimiento para intentar fagocitar a IU porque posiblemente la estructura que tiene el partido es la que necesita Podemos creo que abre una espita bastante peligrosa. Y eso es preocupante. La trayectoria de IU debería de seguir manteniéndose como partido político.

–La Mesa de la Industria de la comarca lleva tiempo callada.

–Debería tener más actividad. Falta visión comarcal desde el plano político. No me vale hablar de comarca en materia de turismo o de movilidad, sino que hay que ir a problemas que yo diría que son de Estado. Y la fuerza que puede tener una comarca de 120.000 habitantes no la tiene ningún municipio por separado. Tanto la parte empresarial como la sindical sí tenemos esa visión comarcal. La Mesa de la Industria tendría que estar diciendo ahora mismo muchas cosas.

–Las reivindicaciones de la hostelería subieron de tono en Avilés la semana pasada.

–El Ayuntamiento puede llegar económicamente hasta un punto. Se acaba de anunciar una inyección de 500.000 euros más. En el CREA, la industria se lleva doscientos y pico mil. Lo que nosotros defendemos es que las ayudas no pueden ser lineales para todo el mundo. No todos los negocios están en la misma situación, hay que derivar las ayudas a quien más las necesite. Y para eso habría que controlar la facturación real y poder reconocer a quien está manteniendo el empleo. Y se están poniendo sobre la mesa cuestiones que son mero populismo. Con el asunto de las ayudas a la hostelería no se está contando toda la verdad. En las redes sociales se está confundiendo a la gente con el tema de las ayudas. Y eso genera una crispación que se traslada a la calle. Pido cautela.