Susana adapta su show a la pandemia

Susana Solís se transforma en el “Show de Susana” cuando actúa. Lleva años cantando para el público infantil y “siempre con una connotación pedagógica”, remarca. Lo hace así “porque la música es un medio más para aprender”. La pandemia ha pasado factura a los artistas, pero Solís no ha estado de brazos cruzados ni mucho menos. Ha puesto en marcha varios proyectos como “Pon un libro en tu vida” y “Si te cuidas, me cuidas”. Este último cuenta, además ,no solo con música sino también con fichas que ha aportado a varios centros educativos con el fin de que los más pequeños se conciencien aún más si cabe con las normas sanitarias derivadas de la pandemia. La artista visitó ayer el colegio de Villalegre por sorpresa y cantó y bailó junto a los pequeños de primero y segundo cursos su tema “La mascarilla” después de que los escolinos trabajaran previamente las fichas aportadas.

La canción en cuestión enseña a los niños a saludarse con los codos “en vez de un achuchón”. “Eso era lo que decía antes de la pandemia”, remarca la artista, que insiste en su tema con letra pegadiza y cargada de lenguaje corporal la importancia de colocarse correctamente la mascarilla y de mantener la distancia social.

La visita del “Show de Susana” fue inesperada para los escolares, lo que provocó muchas caras de sorpresa . Además de cantar y bailar, los pequeños mostraron las fichas que han elaborado con el proyecto “Si te cuidas, me cuidas” que consisten, por ejemplo, en las enseñanzas de la vaca “Lola” y el oso “Pupo” sobre las medidas sanitarias que el alumnado conoce y practica a la perfección en el aula, separados en grupos burbuja también en los recreos.

“Estoy muy contenta, ya que el colegio Villalegre se ha tomado la iniciativa con mucho entusiasmo”, señaló la artista.

La visita a Villalegre será la primeras de otras tantas en próximas semanas.

Susana Solís detalló que el proyecto “Pon un libro en tu vida”, que lanzó hace días en Youtube para celebrar el día del Libro, el próximo 23 de abril, a través de Youtube, “está teniendo mucho éxito”. “Lo están viendo en Sudamérica en las clases y también hay presencia en centros educativos de varias partes de España”.

“Una de las iniciativas más ilusionantes es que los alumnos del colegio de La Toba me han escrito una carta de su puño y letra dentro de este proyecto de ‘Pon un libro en tu vida’ en el que me cuentan que solo escriben así a los Reyes Magos, al Ratoncito Pérez y a mí. Ahora les tengo que responder”, concluye la artista avilesina, que continúa con su plan pedagógico musical, que le acompaña desde hace años por los centros escolares de la región.