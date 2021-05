Los jabalíes arrasan las tierras de maíz: “Que intervenga la Consejería de Medio Rural”

Los jabalíes vuelven a traer de cabeza a los ganaderos de Gozón. “Están levantando todo lo que siembra el tractor”, afirman ganaderos afectados por la presencia de los suidos, desesperados por las dificultades a la hora de sembrar y no solo por los jabalíes, sino también por los cuervos. Los agricultores alzan la voz y piden a la Consejería de Medio Rural que intervenga para poner remedio a esta situación; de lo contrario, los afectados no descartan tomar medidas “incluso convocar movilizaciones”. La problemática no es nueva. Los ganaderos de Gozón ya advirtieron de este problema en agosto del pasado año y los de Castrillón hicieron lo propio en septiembre de 2020. Los suidos han llegado a destruir por completo algunas plantaciones de maíz en la pasada campaña.

La última intervención de los jabalíes en Gozón, al menos que haya trascendido, ha sido en La Pumariega, en una zona situada entre las parroquias de Vioño y Santolaya de Nembro.