El vertido de aguas fecales de Las Vegas al río Arlós estará solucionado en un mes

El colectivo ecologista de Avilés ha vuelto a denunciar ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno de Asturias el vertido de aguas residuales desde Las Vegas al cauce del río Arlós. Dado que se trata de una problemática recurrente, el Ayuntamiento de Corvera invirtió en su momento 600.000 euros en su solución. Un monto al que se sumarán 100.000 euros más, cuya aprobación se llevará al próximo pleno de la Corporación municipal.

“Llevan varios días contaminando a pesar de la gran obra realizada en el nuevo colector, que se vendió a los 7.300 vecinos de Las Vegas como la solución a los continuos vertidos de aguas residuales al río Arlós”, acusan desde el colectivo ecologista. Por su parte, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, recuerda ante la crítica que esta problemática se lleva produciendo durante 40 años y que “estará solucionada en un mes”. Las obras aún estás sin recepcionar. “Los trabajos se retrasaron más de lo que nos hubiese gustado; todavía queda colocar una pared en el entorno de la zona”, apunta el Alcalde.

“Nadie va a dar a este Gobierno lecciones de medioambiente, tampoco el colectivo ecologista”, añade el regidor. El reproche ecologista continúa: “Antes, cada vez que el colector entraba en carga cuando llovía soltaba las aguas residuales. Pues ahora vierte sin llover desde hace varios días, por lo que nos tememos que cuando llueva se agrave el problema de contaminación”. En este sentido, Iván Fernández agradece el análisis del colectivo ecologista que “tendrán siempre tendida la mano del Ayuntamiento, tanto para propuestas como para críticas”. No obstante, que esta problemática fuera denunciada antes de contactar con el Consistorio ha exacerbado a Fernández: “Empezamos a pensar que en lugar de buscar soluciones pretenden crear polémica; en ese punto no nos van a encontrar porque dos no se pelean si uno no quiere”.

“El caso de los vertidos de Corvera, se suman a la lista interminable de episodios contaminantes de los diferentes afluentes que acaban en la ría de Avilés, de la que cada poco tiempo nos anuncian que desaparecerá esa lacra. Pero por más tiempo que pasa siguen produciéndose con demasiada frecuencia para sonrojo de las autoridades que lo permiten”, prosigue el comunicado del colectivo ecologista, desde donde aseguran que “las administraciones son incapaces de frenar los continuos vertidos a los ríos y a la ría de Avilés, que nos hacen rozar lo muy preocupante en cuantos incumplimientos ambientales continuos en la comarca”.

Ante esta situación, los ecologistas avilesinos piensan que “tendremos que esperar otra década más en vista de la falta de presupuestos para acometer el acabado de los colectores adecuados en la comarca y las mejoras en la depuradora de Maqua”, que a su juicio es “incapaz de tratar adecuadamente las aguas urbanas de la comarca”.