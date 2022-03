Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón, ante el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes de Ferrota: “Vox acusa al aire”

Representantes legales del Ayuntamiento de Castrillón y del grupo municipal Vox se vieron las caras ayer en la sede del Tribunal de Cuentas de Madrid a raíz de una denuncia efectuada por el grupo ultraconservador ante los sobrecostes de las nuevas instalaciones deportivas de Ferrota. Ni la alcaldesa Yasmina Triguero ni el concejal Alberto García Hevia viajaron hasta la capital para solventar el protocolo estandarizado de diligencias previas que marca el apartado “E” del artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Triguero se mostró ayer tranquila ante la situación, asegurando que “va todo según lo previsto” y que “Vox acusa al aire”. Por su parte, García Hevia no ha querido posicionarse al respecto y desde su partido aseguran que no darán declaraciones “hasta que no haya una sentencia judicial en firme”.

