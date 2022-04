¡El cine llega a Avilés y, con él, sus profesionales! Pero, esta vez no los actores. Factoría Cultural inauguró este lunes la exposición Aprendizaje de Oficios en el Cine en la que se mostrará el trabajo realizado por las alumnas de un curso-taller dedicado al aprendizaje y análisis de algunas de las profesiones involucradas en la creación de películas o series. El taller se impartió desde diciembre de 2021 a 2022 implicando un gran trabajo y dedicación por parte de los asistentes a lo largo de sus 147 horas de duración.

En la exposición se muestra el trabajo realizado en los talleres de atrezo, vestuario, maquillaje/caracterización, boceto y guion.

El trabajo del curso se realizó sobre un guion escrito específicamente para la ocasión y que, titulado "Vecinos", cuenta la historia de un feminicidio real ocurrido en la Asturias rural de mediados del siglo XIX donde una familia, convencida de que su la enfermedad de su madre era fruto del aojamiento y no de la miseria, decide, a pesar de los esfuerzos del párroco del lugar para poner paz y cordura, tomarse la justicia por su cuenta culpando a una vecina. El hecho real fue uno de los últimos casos de brujería en nuestra comunidad.

Las alumnas trabajaron sobre el guion analizando las escenas, personajes y tramas al tiempo que corregían y añadían elementos al mismo. Junto a ello desarrollaron sus propias historias que dieron pie a futuros guiones que podrán ser perfectamente llevados a la pantalla.

Con el guion en la mano, se confeccionó el vestuario necesario para la adaptación. No sólo se realizó el trabajo de confección, sino que se enfatizó en la importancia de elegir los materiales adecuados y qué técnicas se pueden utilizar para teñir telas, envejecerlas o hacerlas parecen lo suficientemente antiguas, gastadas, bastas… para ser mostradas en cámara. Una parte importante del curso se dedicó a aplicar esos métodos tal como hoy en día se utilizan en la gran pantalla.

Igualmente se mostrará como se han planeado los diferentes escenarios y atrezos para ser captados por la cámara y transmitir el espíritu de la historia y de la época. Se levantaron desde cero dos de los decorados principales y se recrearon numerosos elementos de atrezo. El decorado se trabajó en conjunto no sólo con el guion sino con una planificación de cámara que se realizó en el taller de bocetos, donde las alumnas realizaron los storyboard al tiempo que conocían los diferentes tipos de planos, perspectivas y movimientos de cámara, pudiendo elegir ellas, como si de un director se tratase, qué planos preferían para cada una de las escenas propuestas en el guion.

No hay película sin maquillaje y caracterización. En el módulo aprendieron no sólo los trucos de maquillaje para generar apariencias válidas ante las cámaras sino también qué elementos y técnicas son necesarios para recrear heridas o sangre de una forma creíble en la pantalla. Igualmente, el día de la inauguración se realizará una performance de una de las escenas del guion a cargo de los actores Pablo Valdés y Dimitri Álvarez que no sólo recrearán lo que es la actuación sino el set de rodaje y las instrucciones y requisitos propios de la tarea de actor.

El curso ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Federación Española de Universidades Populares, a través del proyecto estatal IRPF: 2020 e impartido por profesionales del sector - Maite Capín (vestuario), Roberto García-Álvarez (guion), Maikel Valdés (Atrezo), Maite Capín (Vestuario), Syndi Toledo (Maquillaje y caracterización) y Raquel Lagartos (Bocetos)- a 15 alumnas la mayoría de las cuales además participaban en otros cursos-talleres