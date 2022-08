El PP critica que Castrillón no opte al fondo Next Generation

"Castrillón es el único concejo de la comarca que no accede a las ayudas del fondo europeo Next Generation, esto un ejemplo más de otra oportunidad perdida por el gobierno tripartito", critica el portavoz castrillonense del PP , Eloy Alonso, que ve como el resto de concejos de la comarca "sí anduvieron aplicados –a la hora de solicitar inversiones– en la primera convocatoria". El edil del PP enfatiza que Avilés tiene, por el momento, 4,51 millones de euros en ayudas de esos fondos; Corvera, 3,7 y aspira a otros 2,2 millones más; Illas tiene concedidos hasta ahora 64.215 euros y está a la espera de recibir 338.000 euros; Gozón hasta el momento tiene adjudicados 80.000 euros y aspira a otros 1,7 millones; Soto del Barco aspira a una partida de 150.000 euros. "Y Castrillón solo opta, y de la mano de otros cuatro ayuntamientos, a 99.215 euros para promocionar una red de destinos de surf. ¿Estas son todas las necesidades que percibe el equipo de gobierno que tiene este concejo? ¿A que otros proyectos aspira?", se pregunta Alonso, que pide explicaciones al tripartito. "Nos han remitido a pedir las explicaciones al gobierno local a través del registro municipal", remarca el concejal del PP, que ve en esta situación "un ejemplo más de la desconsideración y el desprecio" a la oposición: "Les horroriza tener que dar cuentas y ser controlados por la oposición".

Alonso entiende que el hecho de no aprovechar la existencia de esos fondos europeos para conseguir inversiones en el concejo "quien más lo paga son los vecinos". "Las necesidades son muchas y los recursos son limitados, y si quien los maneja no sabe qué hacer con ellos nos lleva a la mediocridad", apunta el portavoz del PP, que tira de símiles náuticos para afirmar que el concejo "lleva muchos navegando con el ancla echada" para criticar que el "gobierno del concejo no es capaz de desarrollar el potencial que atesora porque siempre llegan tarde a todo, nunca se anticipan, siempre andan a remolque, como malos gestores que son y, además, el tripartito dirige el municipio con una ruleta en las manos en vez de con un timón".