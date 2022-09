"La de dibujante en España sigue siendo una profesión de mucho riesgo"

Víctor Barba (Puertollano, Ciudad Real, 1956) pide un café solo "y una botella de agua fría" después de haber posado para la fotógrafa. Es uno de los autores más veteranos vinculados a las Jornadas del Cómic (estuvo en las primeras, en las de 1996). Se quedó sin presentar en Avilés su último libro por cosas de de la imprenta. El autor de "Hacia Nóvgorod" habla aquí de su manera singular de entender su profesión, que en realidad son cuatro: dibujante, guionista, pintor y diseñador.

–Lo suyo con el dibujo es un amor incondicional.

–Dibujo desde que iba a gatas; según me cuenta mi madre, vamos. Parece ser que papel que llegaba a mis manos, allá que garabateaba. En caso de que no hubiera papel, siempre había en casa una pared que decorar con un grafiti. No tengo recuerdos que no vayan ligados a estar dibujando o pintando.

–Pero pasó por la Escuela de Arte.

–Fue un paréntesis en mi vida, pero empecé, como le decía, mucho antes, así que me considero autodidacta en ese sentido. Independientemente de que la Escuela te dé un título.

–¿Por qué se planteó estudiar entonces?

–Porque, pura y simplemente, me daba más posibilidades de adquirir conocimiento.

–¿Cómo se hace uno dibujante profesional ?

–Estuve tanteando de jovencillo, carpeta en mano, una temporada en Madrid. Así pude hacer algunos trabajos y algunos contactos que fui consiguiendo. Después del servicio militar, me encaminé un poco a Barcelona, también a ciegas, a lo que saliera. Así que hice colaboraciones con "Interviú" y algún otro trabajo. Pero me di cuenta de que la cosa estaba un poco peliaguda, así que volví a casa, a Puertollano, y monté un estudio en el que trabajar siempre en algo relacionado con el arte, pero ya lo que iba haciendo era enviar los trabajos a Madrid o Barcelona de manera que de allí salían más conexiones. Por ejemplo, una con México. Estuve como año y medio haciendo trabajos para México, pero no desde los foros habituales: desde Puertollano.

–Cuando usted comenzó, ser dibujante era propio del "underground".

–(Risas) Casi ahora.

–O sea, que ser dibujante es una profesión de riesgo.

–Sigue siéndolo. Es tan de riesgo que te obliga a combinarla con otro tipo de actividades que tiene que ver con esto mismo. Siempre, de forma paralela a mi trabajo en el cómic, he desarrollado mi faceta como pintor. Hasta ahora he hecho ochenta y seis exposiciones. La última fue en el palacio de Cristal, en Madrid, antes de que llegara la pandemia y nos dejara en "stand by".

–Usted no considera que el dibujo, la pintura y el diseño sean compartimentos estancos. ¿No es eso?

–En el cómic lo que me gusta, y más a estas alturas de mi vida, es contar una historia de punta a cabo y soltar ahí lo que tenga que soltar. Esa es mi manera de ver mi trabajo. La gran industria funciona de otra manera: encarga a uno los lápices, a otro la tinta, a un tercero el color...

–Me intriga esto. ¿Cómo cotizan los dibujantes de cómic?

–Como cualquier profesión liberal: te tienes que dar de alta, pedir la licencia fiscal correspondiente y pagar religiosamente. Y colorín colorado.

–No son muchos los autores de cómic con tanta presencia en las redes.

–Una de las cosas que obra en favor es que uno va teniendo cierta edad, es decir, que ya tengo una trayectoria larga e ininterrumpida que se puede resumir en una página como la mía.

–Ahí es donde sale su relación con los videojuegos.

–No diseño videojuegos, que es una cosa que no sé cómo se hace. Le digo más: de juegos, sacándome de un "Tetris" que tenía mi hijo cuando era chico... Lo que sé es dibujar, nada más. Y eso es lo que hago.