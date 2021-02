La ley del deseo

Volví a comprobarlo, hace unos días, cuando leí el borrador de la llamada Ley Trans; una ley que pretende proteger los derechos de las personas transgénero. Acabé de leerlo y ya no es que no lo entendiera del todo, es que no entendía ni papa. Y eso que iba preparado. Sabía que se trataba de un asunto complejo y que estaba metiéndome en un terreno en el que es fácil resbalar y darse un tortazo. Claro que lo sabía, pero confiaba en que si abordaba el tema con una mentalidad abierta y un espíritu tolerante no tenía por qué resultarme difícil comprender de qué iba aquello ni qué era lo que pretendían quienes proponían la citada ley.

Para no ocultar nada, un poco mosqueado sí que estaba. Me había llamado la atención que ocho históricas feministas hubieran enviado una carta a Pedro Sánchez, reclamando que no se procediera a legislar sobre la materia sin sostener, previamente, un amplio y veraz debate en el que deberían aclararse algunos términos con los que no estaban de acuerdo. Me extrañaba que el feminismo más ortodoxo tuviera esas reservas y tachara, incluso, de reaccionario el proyecto de ley de la ministra Irene Montero.

Ya comentaba, al principio, que uno tiene las luces que tiene y, además, muchos años. Y, supongo que será por eso que acabé haciéndome un lío. No logré entender casi nada y menos aún el concepto “autodeterminación de género”. Esto es, que el género de cada uno no debería ser el que nos asignan al nacer, sino el que cada persona sienta y por el que se autodefina. Es decir, que la biología no cuente, que lo que cuente sea el deseo subjetivo de cada cual y que pueda hacerlo valer a partir de los dieciséis años. En consonancia, también se plantea que a la hora de inscribir a un recién nacido se evite asignarle un sexo, de modo que las categorías hombre/mujer, no figuren en el Registro Civil.

Perdonen la ignorancia, pero ahí ya me di por perdido y si no me tiré al río fue porque no lo tenía a mano. La identidad hombre/mujer, que durante siglos no había suscitado ningún problema, resulta que ahora no solo se pone en cuestión, sino que pretenden eliminarla. Lo propuesta es que cualquiera pueda ser de su género sentido y no del género que le asignaron al nacer. Que cada cual sea lo que sienta y pueda sentirse lo que le dé la gana. Qué se yo: hombre, mujer o un tigre de bengala.

Al final, va resultar cierto eso de que la vida cada vez es más complicada. Celebro ser un hombre vulgar y corriente, con la testosterona justa para no plantearme problemas. Si cunde el ejemplo, si triunfa esa nueva ley del deseo por la cual cualquiera puede ser lo que quiera, igual algunos se olvidan de elegir sexo y eligen ser millonarios.