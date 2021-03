Capitalidad poética

El 21 de marzo del 2020 no pudimos celebrar en la calle la puesta de largo de la iniciativa “Asturias, Capital Mundial de la Poesía” y este año tampoco como desearíamos. En Avilés, la Fundación Municipal de Cultura colabora con la Asociación Cultural La Serrana, y este viernes, La Caravana del Verso, de Joaquín de la Buelga y Rodrigo Alperi, ofrecerá un concierto recital en el Auditorio de la Casa de Cultura con el título “Galardonados”, en el que podremos disfrutar de obras de los poetas que han recibido el Premio Príncipe o Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Asistiremos a este acto poético y recomendamos su asistencia, previa retirada de invitación que facilita La Serrana. Para animarnos, también nos anuncian que los asistentes seremos obsequiados con un libreto con los poemas y canciones del concierto-recital.

Nos satisface que la Sociedad de Amigos del País de Avilés y Comarca vaya a repartir el domingo dípticos con poemas a los ingresados en los hospitales San Agustín, HUCA y Cabueñes.

Seguramente habrá otras actividades que nos recuerden la frase de Graciano García “Al mundo le faltan versos”. Y se podría añadir que al mundo le faltan muchas de las cualidades de la poesía, como serenidad, equilibrio y medida, en lugar de la polaridad que nos invade y nos deja exhaustos.

Deseo terminar con un poema de mi admirado y admirable Ángel González, con quien tuve el privilegio de compartir algunos inolvidables momentos (muchos menos de los que hubiera deseado). El poema “Porvenir”, dice así: Te llaman porvenir/ porque no vienes nunca. / Te llaman: porvenir, / y esperan que tú llegues / como un animal manso/ a comer en su mano. / Pero tú permaneces / más allá de las horas,/ agazapado no se sabe dónde. / …Mañana! / Y mañana será otro día tranquilo / un día como hoy, jueves o martes, / cualquier cosa y no eso/ que esperamos aún, todavía, siempre.