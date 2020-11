Un hilo de Twitter creado por Elena Cañizares, una estudiante de Enfermería, se ha convertido en el tema protagonista en la red social este domingo. La joven ha publicado en su cuenta una historia que ha indignado a la comunidad tuitera y ha servido para remover conciencias. La joven compartió en la red social su desesperación al haberse contagiado de coronavirus mientras realizaba sus prácticas en un hospital y haber descubierto que sus compañeras de piso la quieren echar por estar contagiada.

La respuesta de Twitter no se ha hecho esperar. La actitud de las compañeras de Cañizares ha provocado un terremoto en la red del pajarito y cerca de 100.000 comentarios han opinado sobre lo sucedido. Los memes al respecto tampoco han tardado en llegar.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) 22 de noviembre de 2020

"Ayer me hice la PCR porque soy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres". Así comenzaba el hilo de Twitter de Elena que ha provocado una lluvia de críticas a la forma de actuar de sus compañeras, que tachan de egoísta, poco solidaria y nada empática.

La joven enfermera relata que durante las conversaciones con sus compañeras, ella les explica que, por el protocolo Covid, no puede abandonar la vivienda y mucho menos para ir a la casa donde viven sus padres, que son dos personas de riesgo. Elena les asegura que no saldrá del dormitorio y que, para no tener contacto con el resto de zonas del hogar, les dice que pueden llevar los tuppers con comida a la puerta de su habitación. En caso de ir al servicio -la vivienda cuenta con dos baños-, iría con doble mascarilla y "desinfectándolo todo después".

La sola insinuación por parte de Elena de que tan solo necesitaría que le acercasen los tuppers, ya preparados, para no tener que ir ella a la cocina provoca la indignación de sus compañeras: "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa (la de sus padres). No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa".

Sin embargo, la preocupación de las dos jóvenes, apodadas en el chat de WhatsApp como Rocío Piso y Ángela Compañera, no es precisamente la salud de Elena: "Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso", le contestan.

La conversación entre las compañeras continúa entre reproches a Elena Cañizares a la que acusan de egoísta y los intentos de la enfermera por hacerles entender que no puede ir a su casa porque no quiere poner en riesgo a sus padres y porque el piso donde vive es su casa. "En cuanto una de nosotras dé negativo y todas estemos de acuerdo en que te vayas te tienes que ir. Somos tres contra una. Es que no hay más. Esto va un poco por votación", le dice una de las compañeras. Otra va más allá y afirma que aunque las tres den positivo, Elena se debería ir porque "luego cada una va a tardar un tiempo determinado en dar negativo". "Si estamos todas de acuerdo en que te vayas, te tienes que ir. Estás poniendo en riesgo nuestra salud. No hay más", sentencia otra, mientras todas insisten en que no le ayudarán ni le llevarán comida y que se tiene que marchar.

Finalmente, Elena Cañizares opta por bloquear a sus compañeras de piso y hace pública su situación mediante un hilo en Twitter. A los pocos minutos, la historia comienza a circular por las redes sociales y los comentarios en apoyo a la joven enfermera se multiplican.