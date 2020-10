La densa, tensa y larga sesión plenaria de ayer en Siero dio para mucho. Tres horas en las que el regidor y la oposición se enzarzaron en diversos debates. Uno de ellos a cuenta del veto que el alcalde, Ángel García, planteó a una moción de Somos presentada en asturiano. “Es como si mañana la traen en chino”, espetó el regidor al portavoz de la formación, Javier Pintado, durante un pleno que, pese a ser telemático, fue subido de tono.

García, en el debate con Pintado, aseguró que respeta “todas las lenguas por igual”, pero que su función es “hacer cumplir la ley”. El alcalde considera que el hecho de que no estuviera escrita en castellano podía suponer que algunos ediles no la entendieran, así que el gobierno local optó por no admitirla. “Están empeñados en generar debate en estas cuestiones”, zanjó el regidor.

Posición de la FSA

Las consideraciones del alcalde sierense en relación al asturiano llaman la atención si se tiene en cuenta la posición de su partido en el Principado: la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) aprobó en su último congreso, en 2018, impulsar la cooficialidad. Nunca antes los socialistas asturianos la habían respaldado y, de hecho, esta decisión supuso un giro a la postura que tradicionalmente habían mantenido, limitada a la aplición de la Ley de Uso y Promoción, de 1998.

El regidor realizó ayer alguna otra consideración singular. Sucedió mientras en el exterior se manifestaban de nuevo los miembros del sindicato SIPLA de la policía local. En esta ocasión contaron con apoyo de otros trabajadores y anunciaron su idea de comenzar a movilizarse también frente a la Junta . Dentro, en el pleno, el edil Javier Pintado preguntaba por quién elige a los sustitutos de los subinspectores cuando estos están de vacaciones o de baja. “Soy el jefe de la policía, por desgracia”, contestó el regidor que asumió la responsabilidad y, en todo caso, precisó que la elección viene dada por las últimas oposiciones: “Escogimos a los que aprobaron el examen, aunque no sacaran la plaza”.

El Consistorio estudia cerrar todos los centros deportivos por la pandemia

El turno de ruegos y preguntas del pleno municipal de Siero también dio para hablar de la situación de los campos de fútbol del concejo, dos de ellos sin luz, al presentar deficiencias en su instalación eléctrica. El alcalde, Ángel García suubrayó que la prioridad es combatir la pandemia y salvar la situación del Patronato Deportivo Municipal (PDM), en el que “se han mantenido a todos sus trabajadores, a pesar del cierre, que ha generado pérdidas importantes”. De hecho, más que referirse a la reparación de estos problemas o a la reapertura de instalaciones municipales, García indicó que “estamos al borde de un nuevo confinamiento” y reconoció que fácilmente el siguiente paso puede ser cerrar polideportivos y piscinas. Las críticas al concejal de Deportes, Jesús Abad, por parte del concejal de Somos, Javier Pintado, que le echó en cara su gestión en el caso de los campos, recibieron una breve respuesta. Y solo gestual: un pulgar en alto por parte de Abad. Algo que no gustó a Pintado, que le acusó de irrespetuoso. No fue el único momento tenso entre ediles. Las portavoces de Ciudadanos y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Patricia Martín y Alejandra Cuadriello, respectivamente, tuvieron diferencias al calificar la segunda de “programa de televisión” una moción de la formación naranja que se llevaba el nombre "Asturianos en el teletrabajo".