El sueño chileno que camina a Compostela

Peregrinar en este especial Año Santo Compostelano es una ilusión que personas de todo el mundo afirman tener. Un sueño que se está cumpliendo para la chilena Gisele Briceño Arenas, de 33 años, que hace parada descansar en Villaviciosa y relata su particular historia con el Camino: viaja desde un Santiago, el de Chile, para llegar hasta otro, el de Compostela, y cumplir así un deseo que tiene desde niña.

“Era el sueño de mi vida hacer el Camino de Santiago desde que supe de él, cuando tenía 13 años porque lo leí en un libro en mi casa en Chile. Después, cuando cumplí los 18 años, tuve la oportunidad de visitar por primera vez España, y el primer lugar al que fui fue a Santiago de Compostela. Me impresiono muchísimo Santiago, la catedral, las vieras, las flechas, todo… Y me dije: quiero ser peregrina y hacer pronto un Camino, era un sueño para mí”, explica Gisele sobre su peregrinaje por el Camino del Norte.

Camina desde Irún, con un recorrido estimado de 850 kilómetros repartidos en 35 etapas, de las que ya realizó 20 hasta llegar al Principado, donde dice sentirse impresionada con la belleza de todo lo que se encuentra a su paso. “Asturias como comunidad es impresionante, preciosa por la naturaleza y los espectaculares paisajes que son tan rurales. Pero sobre todo por el carácter acogedor y amable de los asturianos. Algunos se sorprenden mucho de que haga el camino sola y se preocupan mucho por mí. Me dan muchos ánimos y me han regalado hasta comida, pan, zumo, dulces... La verdad me siento muy feliz por la acogida”, afirma, destacando también los “sencillos pero deliciosos buenos menús del día”, que ha comido a lo largo de la ruta por Asturias.

“Hallar una pasión”

Una viajera que es psicóloga en Chile y se aplica la frase “trabajo para viajar y viajo para vivir”. Dice que le apasiona conocer el mundo y ha tenido la suerte de poder viajar por Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina. En Europa ha estado en Francia, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Alemania, Polonia, Holanda, Eslovaquia y en varias ciudades de España. “Yo creo que cada uno tiene que encontrar aquellas cosas que le apasionan en la vida, da igual lo que sea. Mi ilusión es viajar y el país favorito va a ser siempre España. Es un país al que amo y mi rincón favorito el norte. Ahora lo estoy disfrutando como nunca descubriendo lugares increíbles con el Camino de Santiago”, asegura la chilena de nacimiento que dice sentirse “española de corazón”

Tras finalizar el Camino de Santiago, la peregrina regresará de nuevo a Chile. Desde Villaviciosa y a falta de cubrir aún 378 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela dejará Villaviciosa con cierto pesar.

“Estoy disfrutando tanto esta experiencia que no quiero que este viaje se termine”, asegura, prometiendo volver pronto, de visita turística o en un nuevo peregrinaje a Compostela, quién sabe.