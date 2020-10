El grupo municipal del PSOE en Mieres denunció ayer “la falta de planificación e inversiones” en el concejo. Los socialistas afearon al equipo de gobierno de IU que, en el pasado Pleno, votasen en contra de las dos propuestas socialistas para realizar planes extraordinarios de empleo e inversiones municipales.

“IU nos dice que ya están en marcha inversiones, pero nos preguntamos qué inversiones si no han presentado ningún proyecto; ahora mismo no existe planificación para realizar inversiones propias”, explicó Gloria Muñoz, portavoz del Grupo Socialista. “Los próximos meses podremos disponer del uso del remanente, es decir, más de 7 millones de euros, y también de otros fondos extraordinarios de financiación, que debemos utilizar para mejorar nuestro municipio con actuaciones que implementen las inversiones ordinarias, que debemos realizar habitualmente, aunque como ve cualquier persona no se han realizado ni siquiera lo que ellos anuncian una y otra vez”, agregó la edil

Gloria Muñoz reprochó a IU que no presenten los proyectos de los que presumen: “Siempre vuelven a hablar de los mismos proyectos ya aprobados con fondos Edusi y Leader, pero es que esos ya están amortizados, hay que emprender nuevas ideas, por eso desde el grupo socialista queremos trabajar en ello”.

La portavoz socialista entiende que hay una necesidad de llevar a cabo su propuesta “para poner en marcha un plan extraordinario de inversiones municipales con actuaciones singulares, por ejemplo, en accesibilidad, peatonalización o aquellas relacionadas con el medio ambiente”.

En la misma línea se refirió Gloria Muñoz al plan local de empleo que plantea su grupo. “Desde el propio Ayuntamiento deberíamos no solo favorecer a las pequeñas empresas y autónomos para resistir la actual situación consecuencia del covid-19, sino que también debemos ofrecer oportunidades a aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social y económica, y una vez más, el equipo de gobierno de IU vota en contra y no acepta nuestra propuesta”, insistió la portavoz socialista, que proponía en el Pleno un plan de empleo extraordinario.