Infraestructuras retira los escombros y habilita el acceso a una casa en Orlé

El PP denunció que había una vecina de 93 años de Orlé, en Caso, que llevaba un mes casi sin poder salir de su vivienda debido a que habían convertido la zona de la entrada en una “escombrera” por las obras de acondicionamiento de la carretera AS-254, la que une Caso con Infiesto. Pues bien, la Viceconsejería de Infraestructuras no tardó en salir al paso de estas denuncias y confirmar que el problema ya estaba solucionado, habiendo retirado los escombros y colocado en su lugar un paso accesible.

La denuncia procedía del portavoz del PP en Caso, Roberto Fontán, quien aseguraba que “han creado un problema donde no existía” y que la vecina afectada “es una persona de edad avanzada que, desde hace un mes, no puede salir de su vivienda, ni siquiera para comprar el pan”. El problema, como les habían señalado los operarios “es que no podían continuar con la obra, ya que no les suministraban los bordillos necesarios para acondicionar ese tramo de la vía”. Finalmente, llegaron los bordillos, con lo que pudieron rematar los trabajos y crear un paso accesible delante de la vivienda en lugar de la “escombrera” que había antes junto a la casa.

Por otro lado, los trabajos de este proyecto continúan. Así, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial anunció el mes pasado que había iniciado la tramitación ambiental del proyecto de arreglo del tramo Bueres-La Marea. La obra, que mejorará 12,4 kilómetros de la vía, tendrá un presupuesto de 10,2 millones de euros. Actualmente se desarrollan trabajos para acondicionar el tramo Campo de Caso-Bueres. Unas obras que comenzaron en septiembre de 2018, con un plazo de ejecución de treinta meses. Ya tendría que estar finalizada, pero ha sufrido varios retrasos durante estos últimos ejercicios.