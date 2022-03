Villalta: “No podíamos dejar que la residencia se marchara de Felechosa”

A punto de cumplir diez años desde su puesta en funcionamiento, la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller) acogió el homenaje a uno de sus impulsores, el excalcalde Gabriel Pérez Villalta, quien dirigió los designios del concejo entre 1983 y 2011. Un acto encabezado por el Montepío pero que también contó con el respaldo del SOMA-FITAG-UGT, cerrando ambos filas en torno a Pérez Villalta, investigado por el “Caso Hulla”, en relación precisamente con este geriátrico.

El presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, destacó la “larga trayectoria” como alcalde y el “papel que tuvo en la realización de esta residencia que está a punto de cumplir diez años”. Unas palabras que también hizo suyas el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, quien manifestó que este acto servía “para hacer justicia con el que fue uno de los grandes impulsores para que la residencia se hiciese aquí (en Aller), sobre todo en el momento en el que estamos tras pasar la pandemia y el maravilloso trabajo que hicieron en la residencia”. De Pérez Villalta destacó su “tozudez para que este equipamiento estuviese aquí, donde tenemos más de 100 empleos directos, atienden a casi 200 personas y genera un tejido de trabajo y actividad importante en esta zona que de otra manera no tendría, ayudando a fijar población”.

El propio exalcalde aseguró que este homenaje “es una alegría, son todos compañeros y resulta agradable siempre”. Sobre la residencia, Pérez Villalta destacó que “los que mandaban entonces eran los sindicatos, Villa y compañía, no podíamos dejar que la residencia se marchara de Felechosa”. También aprovechó para dar cuenta de algunas iniciativas impulsadas por él, como el rechazo al paso de la línea de alta tensión Lada-Velilla, “siempre me negué"”; o la puesta en marcha de la estación de Fuentes de Invierno, “incluso en contra del fallecido Tini Areces, que no la quería”.

Apoyo

Y aunque el “caso Hulla” no salió a relucir en el homenaje, sí estuvo muy presente el apoyo que tanto el Montepío de la Minería como el SOMA-FITAG-UGT han dado al exalcalde en este asunto, quien en su declaración ante la jueza el pasado mes de diciembre había alegado que “siempre hizo lo que creía que era mejor para el municipio”.

Pérez Villalta es ingeniero técnico de Minas y profesor numerario de Formación Profesional en excedencia. Se afilió al SOMA y el PSOE en 1977 y entró en el Ayuntamiento de Aller como concejal en 1979 tras los primeros comicios en democracia. También fue diputado de la Junta General del Principado de Asturias y presidente de ACOM España.