La "poesía pública" de Arias-Misson toma la calle en Mieres

Una simple palabra, “iluminado”, alumbró ayer una experiencia cultural tan placentera como compleja de clasificar. Lo que Alain Arias-Misson (Bruselas, 1936) propuso en Mieres con sus “Poemas públicos” fue en apariencia una actividad cultura, pero también un homenaje y, de alguna manera, un simple juego de palabras ameno y cooperativo: “Lo que queremos es celebrar la historia de la mina en Asturias, una profesión que admiro mucho”. Hasta ahí ayudó el autor a entender la escenificación: “No es algo explicativo, es poético y alusivo, sin propagandas”.

Alain Arias-Misson llenó ayer las calles de Mieres de palabras y rimas. El artista de origen belga ejerció de moderno trovador al frente de una entusiasma comitiva que persiguió por la ciudad a los nueve actores elegidos para protagonizar la obra. No fueron otros que las nueve letras que integran la palabra “iluminado”. Con paradas en los enclaves más representativos del casco urbano, el término fue mutando en otros muchos, como “luna” o “mina”, dando formas al tiempo a pequeñas poesías con constantes referencias al carbón. “Quería utilizar la ‘mina’ para celebrar la historia, el papel que ha tenido la minería en Mieres, en Asturias y en España. Así que se trata de una celebración, no de una reivindicación. De esta forma creamos diferentes palabras sobre la ciudad. Es una poesía celebratoria”, apuntó Arias-Misson.

La singular ruta poética arrancó en la plaza del Ayuntamiento sobre la una de la tarde. A continuación recorrió La Pasera, Requejo, el mercado de Abastos, el parque Jovellanos, La Vega, la plaza Pepa la Lechera y el Pozo Barredo, para terminar junto al Monumento al Minero: “No me preguntes el motivo, pero la representación transmite buen ambiente y dan ganas de seguirles por la ciudad”, apuntaba María Llaneza tras detenerse junto a la plaza de La Pasera a contemplar, más que a escuchar, los “Poemas públicos” de Arias-Misson. En su caso, no pudo escoltar a la “iluminada” comitiva debido a la comprensible incomprensión poética de su nieto de ocho años, pero sí lo hicieron otros muchos.

Embajada rusa

La iniciativa desarrollada ayer fue la propuesta estrella del programa de actos diseñado por el Ayuntamiento de Mieres para celebrar el Día Mundial de la Poesía. La cruda realidad del momento se sosegó con versos callejeros no del todo ajenos al ruido de los disparos y bombas que han enmudecido el mundo: “Lo de hoy es celebración y felicidad, pero me gustaría mucho hacer algo en Madrid, en la embajada de Rusia”, subrayó Arias-Misson. Poesía para combatir la violencia. Una dicotomía inesperada. “El poema público puede ser político y duro. Jugar con el nombre de Vladimir Putin es algo que ahora me apetece mucho”, añadió el artista.

Alain Arias-Misson ha terminado siendo poeta tras sortear su destino como soldado. Nacido en Bruselas, huyó de la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose con sus padres en Estados Unidos. Estudió en Harvard y en 1966 llegó a España de nuevo huyendo, en esta ocasión ante la posibilidad de ser reclutado por el ejército estadounidense para ir a la guerra de Vietnam. Él nunca tuvo dudas de que lo suyo eran las letras, aunque reconoce que no hay mucho público: “En estos momentos hay muy poca gente que se complace con la poesía, incluso la novela tiene muy poco espacio porque la televisión lo ocupa todo. Me fascina el acto poético del lenguaje en la ciudad, porque quien ve esas palabras que creamos o esas frases son los vecinos de la ciudad, la gente de la calle. No se trata solo de una relación con la ciudad como espacio urbanizado sino con sus gentes”.

Las actividades del Día Mundial de la Poesía se clausuran hoy en Mieres con una lectura encadenada de poemas. Participarán diferentes integrantes de la sociedad civil, desde comerciantes a bibliotecarias. Será a las 18.00 horas en la Casa de Cultura. En Langreo las actividades se multiplican. A las 12.00 horas se iniciará en las Escuelas Dorado de Sama la “ruta poética de Mánfer de la Llera”. A las 18.00 horas, en la biblioteca de Riaño habrá una lectura encadenada de poemas en la que participarán Solinca Turbón y el club de lectura de la biblioteca. Para finalizar, a las 19.30 horas, en las Escuelas Dorado, tendrá lugar la clausura de las jornadas con una lectura de poemas musicalizados que contará con “Les Filanderes” y Javier García Cellino y la música del Conservatorio.