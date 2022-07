Sama recupera la memoria de "Santiago"

Casi 120 años de Festejos "Santiago Apóstol" de Sama son los que se tratan de mostrar a través de una exposición que se encuentra hasta finales de agosto en las "Escuelas Dorado", y cuyo objetivo principal ha sido el rescate de carteles, porfolios y libros que ayuden a rememorar la línea histórica de las fiestas de Santiago.

La idea surge en el momento en el que Sasi Pardeiro, "el conseguidor de les coses" decide rescatar todo lo relacionado con las fiestas para que no "quede en el olvido" y se eche a perder. Esta sociedad desapareció en 2017, tras unos últimos años convulsos y de mala gestión. Otros dos vecinos, Ceferino Braña y Francisco Javier Vázquez Estévez "Teve" no dudaron en apoyar la iniciativa, surgida en diciembre del pasado año. Braña y "Teve" son los encargados de "digitalizarlo todo". La idea es que aquellos samenses que ya no residen aquí puedan recuperar y tener acceso a esta documentación, que incluye alguna "reliquia" y "joyas" casi perdidas.

Las recuperaciones históricas que se pueden disfrutar en la exposición, corresponden , según explica Sasi Pardeiro, a "un 10% de lo que hay, ya que están digitalizando miles de fotos". Su próximo objetivo será realizar una exposición con imágenes antiguas que "deberán ser ampliadas", pero tal y como afirman "eso ya lleva un presupuesto".

La exposición, que se podrá visitar en la Casa de la cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 31 de agosto, cuenta con varios archivos históricos que ayudan a comprender la importancia de estas tradicionales fiestas. Desde carteles diseñados por el famoso dibujante langreano "Falo", hasta recuerdos tan importantes como el primer concurso nacional para entibadores de las minas de hulla de España, en julio de 1948. Asimismo, también se han rescatado distintos porfolios de las fiestas, recogidos en muchos años, todos ellos puestos a disposición de los visitantes que hayan perdido un "recuerdo" de las mismas y quieran recuperarlo. Así pues, los organizadores de la exposición no permitirán que "esto desaparezca" y piden apoyo para que la gente interesada en recuperar la cultura de las fiestas aporte todo el material que tenga a su disposición.