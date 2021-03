Madrid, Madrid, Madrid...

De modo que los medios de comunicación y las conversaciones ciudadanas siguen discurriendo en torno a la incógnita de quién será el próximo campeón de liga: que si el Atlético lo tenía a tiro, pero ahora ya le disparan de muy cerca el Barcelona y el Madrid, o sobre qué tipo de variantes se acabarán imponiendo: que si la británica, la sudafricana o la brasileña, sin olvidarnos de otras que parece que vienen arreando fuerte.

En esta ocasión la tertulia mañanera a la que soy tan aficionado decidió centrar su saliva en torno a las próximas elecciones que se van a celebrar en Madrid. A diferencia de otras veces, solo éramos dos personas las que debatíamos al calor de dos tazas de café (el mío un descafeinado, para no variar), y es que el dichoso virus ha destruido, entre tantos otros estropicios como sigue causando a diario, cualquier intento de socializarnos.

Comenzamos admitiendo que la realidad no invita mucho, precisamente, al optimismo, así que nos consolamos diciendo que la capital del país no iba a ser una excepción. De ahí pasamos a hacer un repaso sobre el perfil de los candidatos y de los partidos a los que representan. Como era lógico, valoramos la posible incidencia de Pablo Iglesias, la energía de su discurso, las cloacas que comienza a destapar; la moderación y buenas formas del candidato socialista; los vaivenes continuos de Ciudadanos y del PP; así como otros aspectos de la campaña y, sobre todo, lo que podría representar un gobierno mixto de Ayuso con Vox.

En ese momento mi interlocutor se refirió a un comentario que había escuchado recientemente en un medio de comunicación acerca de la naturaleza de Vox, y me hizo me hizo la siguiente pregunta: “Tú qué crees, que Vox es, como dicen, un partido de la derecha dura o más bien de la extrema derecha? Yo le respondí que en cualquier análisis lo más importante no son las palabras que empleemos, sino las acciones que les sirvan de fundamento. A continuación le planteé un interrogante: ¿una praxis racista, frenando la inmigración; la derogación de las leyes de género; o el intento de supresión de la ley de memoria histórica, a la vez que se aboga por homenajear a quienes lucharon del lado del dictador Franco, entre otros puntos negros de su programa, no demuestran de un modo suficiente que sus raíces surgen de la barbarie? Y no parece difícil convenir que la barbarie tiene conexión directa con el fascismo, recalqué.

Pronto convinimos en que era así. Después cambiamos a un tercio de banderillas más alegres, imaginando que Ayuso no iba a resultar ganadora y que, por tanto, no podría hacer suya la letra del famoso chotis: “Cuando llegues a Madrid, chulona mía / Voy a hacerte emperatriz de Lavapiés / Y alfombrarte con claveles la Gran Vía / Y bañarte con vinillo de Jerez”.