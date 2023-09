Pilar Junco y lo que suena a güeco

Acaba’l branu y comienza la "rentrée". La vuelta o revuelta a les obligaciones rutinaries. A mí tócame volver de Llanes y tengo tovía na tiesta vivencies llanisques. Alcuérdome siempres de la poeta Pilar Junco al pasar pola calle Nueva, onde ella viviera y paezme que ye’l momentu de falar d’un textu suyu que tien importancia nel desarrollu del asturianismu.

Nel añu 2006 la Fundación Rubín de Celis publicó "Cosinas de Llanes", que recueye la mayor parte de la obra de poesía y pensamientu de Pilar Junco. Llibru nel que participen conocíos intelectuales llaniscos como José Alberto Concha y Ramón Sordo Sotres. Préstame l’extraordinariu poema "Rosal", nes páxines 27 y 28, porque en siendo Pilar una gran xardinera tuviéramos la suerte Amelia y yo de tar con ella delles vegaes, en compaña del mui vecín Gustavo Berdial, cuando trabayaben nos rosales de día y de nueche. Deprendimos d’ella y pasémoslo bien. Flores, plantes, páxaros, montes, son seres que representen na escritura de Pilar Junco la naturaleza espiritual de les coses continxentes. Mira que la rosa ye un tema poéticu bien consabíu. El poema "Rosal" de Pilar Junco ye pa mín, en perfeición llinguística, ún de los cumales d’esi tema. Y nun escaecer que tamos falando d’una llingua y d’una tierra mui concretes: l’asturianu oriental, y la tierra del Cuera. Pero con too yo quería centrame nes páxines finales, 51 y 52, que lleven esti títulu: "Anexo, carta abierta (a P. A., J. C. V. etc.,etc.)".

¿De qué va esi anexu y de quién son eses sigles? La carta abierta resume una conversación sobro les relaciones del bable llaniscu cola llingua asturiana en xeneral y los que falen con Pilar Junco son el poeta Pablo Ardisana y el profesor de la nuestra Universidá Xuan Carlos Villaverde. La importancia d’esti discutiniu entós ta en que ye’l testimoniu primeru d’un alcuentru de idees ente una poeta clásica dialectal y representantes de la nueva escritura n’asturianu normalizáu. Anque nun seya lo más decisivo hai que notar que la carta ta escrita sigún les costumes de la lliteratura llocal, nun siguiendo les normes ortográfiques académiques. Y nun ye que Junco se niegue a elles, xusto una de les posiciones suyes ye que hai que les siguir. Poro la carta tien un interés particular: quier que seya iconu, tamién plásticu, d’un léxicu propiu, ricu , expresivu, emotivu, preciosu: el suyu del bable llaniscu. Tien gracia que la carta entame diciendo que "hebo daque cosas que sonárenme a güecu". Lo que tien un nivel en siendo Pablo y Xuan Carlos dos de los asturianistes de más fondu. Daquella vivía y escribía Pablo Ardisana (se mos fue en 2017) y el profesor Villaverde trabayaba yá na especialidá de la llingua y cultura árabes. Pero la verdá ye que Pilar Junco ta d’alcuerdu no principal col oxetivu del Surdimientu como pue lleese nestes llinies: "En lo de quel bable no val más que pa parllar d’aperios e una simpleza asina de grande. Entovía no e una llingua temporada, a lo mejor col tiempo pue que se atempore, si e que nos semos de conservala y acubiciala". Y yá a lo cabero lleemos otru xuiciu personal: "Nos no lo veremos porque e custión de muchu tiempo (¿siglos?) pero per ehí e per onde pué allegar a ser adultu".

Hai más propuestes na Carta abierta. Una namás: la seguranza de que la llingua ye quien a tornar, por casu, el "Ulises", sic. El de James Joyce, sí.