El papel vital de la poesía nes nueses vides

Cada 21 de marzu, el mundu axúntase n’una celebración de la espresión más emotiva y poderosa: la poesía. Estos díes el mundu enllenaráse de versos per tolos rincones. Distintes instituciones, asociaciones y otres entidaes, entamen actos nos que la poesía ye protagonista, xuntu con otres artes coles que va de la mano como la música y la pintura y cola cuenta de que la suma de tolos actos poéticos conciencien a les persones de la necesidá de la poesía pa construyir un mundu en PAZ.

Amás de ser una forma d’arte en sí mesma, la poesía tamién desempeña un papel esencial na promoción del entendimientu intercultural y la paz. Al traviés de la poesía, les barreres del idioma y la diferencia cultural pueden ser superaes, dexando un diálogu auténticu y una conexón emocional ente les persones de distintos oríxenes y esperiencies.

En cualquier momentu históricu la poesía tien protagonismu y puede ayudanos a ser meyores. La bona poesía amuésanos información sobre otres realidaes, otros mundos interiores y esteriores de los que dacuando nun somos conscientes.

La poesía ye un productu artísticu, que nos ufierta allegría, fuxir de les xeres cotidianes y relaxación d’otres tensiones qu’ocupen el nuesu tiempu. Poesía que ruempe llendes, versos pa faenos pasar momentos de felicidá nesti mundu, na que cada vez más precisamos sosiegu y comprensión.

La poesía, abellugu de l’alma, siempres útil, siempres necesaria.

El mundu del poeta ye un mundu esceicional que camina en xunto coles sos circunstancies, les esmoliciones del so tiempu. Los poetes somos capaces d’universalizar les nueses vivencies individuales. El poeta apina sentimientos, temores, intuiciones y pesares, que se palpen al so alredor y camina sollerte y atentu al momentu cultural que-y toca vivir; esnúdase y despriéndese del so estáu d’ánimu, d’emociones, d’allegríes y tristures, o espeya situaciones difíciles, o duelse de les falcatrúes d’esta sociedá que camina al debalu. O, a cencielles, xuega coles pallabres. El poeta escribe cola tinta emotiva del corazón.

Poesía que ayudará al lector a alcontrase consigo mesmo na intimidá de les sos llectures que-y van a ayudar a sosegar l’espíritu, a escorrer la soledá de los díes y a alimentar la esperanza. Dar vida a la vida, como nos dexó dicho Nietzsche: "Lo qu’importa nun ye la vida eterna, sinón la eterna vivacidá".

Que tolos díes seyan el día de la poesía. Termino con este mensaxe del poeta Vicente Huidobro:

"Que’l versu seya como una llave / que nos abra mil puertes".

