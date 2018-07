Natasha Lee vuelve a Gijón tras nueve años en el Voltregá

El Hostelcur Gijón acaba de dar un gran golpe de efecto en la OK Liga femenina. El club gijonés recupera a Natasha Lee tras 9 años de ausencia y vuelve a contar con una plantilla capaz de luchar por todos los títulos.

Cuando se temía que la marcha de María Díez y Anna Casarramona iba a disminuir el potencial de la plantilla, los responsables del club han trabajado duro y han logrado renovar al resto del equipo y hacer dos incorporaciones de gran nivel, en especial la de Natasha, que cuenta con el mejor palmarés del hockey femenino mundial.

"Estoy muy ilusionada con éste proyecto, que me permitirá dar un nuevo impulso a mi carrera deportiva", declaró la jugadora que retorna al club en el que se formó y con el que logró los primeros títulos. La vuelta al Hostelcur supondrá para la gijonesa un cambio y la oportunidad de seguir mejorando tras casi una década en el Voltregá. "Cuando un club como el Hostelcur te presenta un proyecto como el que me han presentado no se puede decir que no" aseguró Natasha.

La jugadora está segura de que "tendremos una de las plantillas más potentes de la OK Liga y también de Europa y, aunque los partidos hay que jugarlos, creo que podremos luchar por todos los títulos". La internacional gijonesa, que el pasado día 13 cumplió 30 años, cree que "tomé una buena decisión tras tantos años fuera de casa era el momento de volver".

Natasha se inició en el hockey sobre patines en el colegio del Llano de la mano de Fernando Sierra, y pronto empezó a demostrar un talento innato para el deporte rodado, lo que la llevaría a ser seleccionada para el combinado nacional absoluto con tan solo 15 años.

Tras alzarse con una OK Liga femenina (2008-2009), 2 Copas de Europa (2007 y 2009) con el C.P. Gijón Solimar (Biesca) fichó por el C.P. Voltregá, club con el que conquistaría otras 5 OK Liga (2011, 2012, 2013, 2014 y 2016), 3 copas de la Reina (2011, 2014 y 2017) y 4 copas de Europa (2011, 2013, 2016 y 2017).

A este extenso palmarés hay que añadir los éxitos cosechados con la selección española, la cual no ha abandonado desde que fuera convocada por primera vez siendo aún juvenil, y con la que ha conquistado 3 Campeonatos del Mundo (2008, 2016 y 2017) y 4 Campeonatos de Europa (2009, 2011, 2013 y 2015).

"Es una jugadora del máximo nivel mundial", afirma Fernando Sierra, técnico del club gijonés que la volverá a tener a sus órdenes la próxima temporada. "Nos aportará calidad, dirección en pista y competitividad", añade Sierra, que resalta que "con su vuelta el club consigue uno de los objetivos que se planteaba casi todos los años desde su marcha". Para Sierra "el Hostelcur Gijón es un club que es muy atractivo para cualquier jugadora del mundo" y afirmó que estaba seguro de que "a pesar de la marcha de dos grandes jugadoras se iba a formar un buen equipo".

La plantilla del Hostelcur Gijón para la próxima temporada queda formada por las porteras Elena González y Judit Morera y las jugadoras Sara González, Sara Roces, Marta González, Andrea Soberón, Nuria Obeso, Julieta Fernández, María Sanjurjo y Natasha Lee.

La plantilla del Hostelcur Gijón comenzará la pretemporada el próximo 30 de julio, cuatro días después de conocer el calendario de la temporada.