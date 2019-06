El Narcea aportó 15 de los 26 salmones de la jornada

Sigue la buena racha de capturas en los ríos salmoneros asturianos. Ayer se sacaron 26. En el Narcea, quince.Trece, a cebo natural, en zona libre, que pescaron: Julio Alberto Fernández, de Oviedo, de 6,8 kilos, donado al Proyecto Arca; Alfonso López, de Cornellana, de 5,94; Marcelino Bigotes, de Gijón, de 6,015; José Pérez, de Bárcena (Salas), de 4,715; Víctor José Fernández, de Las Gallinas (Salas), de 5,735; Pablo del Canto, de Sotrondio, de 5,250; Maximiliano Martínez, de Salas, de 5,61; Mariano Álvarez Colado, de Láneo, de 4,7; Juan Luis Velázquez Calzón, de Cornellana, de 6; Raúl Sánchez, de Pola de Siero, 5,545, y tres pescadores que no dieron datos, de 5,485, de 5,225 y de 6,480. Y los otros dos, en cotos, Nicolás García, de Entrago, de 5,165, en Juan Castaño, y Sandra Otero, de Gijón, de 6,14, en Arenas. Diez, en el Sella. A cebo natural, en zona libre: Gari, de Villanueva, 4,35; José Daniel Pomarada, de Las Rozas (Canfas de Onís), de 2,96; José Armando Devesa Piñera, de Ceceda, de 7,57, y un pescador que no dio datos, de 4,61. A mosca, en zona libre: Juan José Peruyero Fernández, de Arriondas, de 4,1; Ecequiel de Con Sánchez, de Mestas de Con, de 4,9; Severino José Obaya Estrada, de Villanueva, de 5,95. En cotos, Raúl Roza Puerta, de Colla, 4,66, en Mecedura de Ponga, y dos pescadores que no dan datos, de 3,89 y de 4,68, en La Vara. Y uno en el Cares, a cargo de David Fernández Fernández, de Molleda, de 3,9, a cebo natural en zona libre.