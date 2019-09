"Estamos sorprendidos", dicen ciclistas del equipo ovetense

La noticia cayó como una bomba de relojería dentro del equipo, con algunas jóvenes promesas salpicadas por un asunto que, normalmente, deja una huella difícil de borrar a pesar de contar con la inocencia en sus manos. Tal fue el asombro interno que alguno de los miembros del Kuota-Construcciones Paulino aseguraron que nunca habían visto ninguna sustancia ilegal dentro del equipo "Estamos sorprendidos", señaló un integrante del equipo que prefiere guardar el anonimato.

Desgraciadamente, no es la primera vez que el dopaje se encuentra relacionado con el equipo ovetense, que ya se vio envuelto en tres casos positivos confirmados. En 2016, el leonés Sergio Pérez y el chileno Wolfgang Burmann salieron a la palestra tras encontrarse sustancias prohibidas en los controles antidopajes a los que fueron expuestos. Pérez fue sancionado cuatro años por la UCI (Unión Ciclista Internacional) debido a los esteroides anabolizantes encontrados en su orina, por lo que no podrá competir hasta el 2 de mayo del 2021. Por su parte, Burmann ya ha dejado atrás su sanción de dos años por anfetaminas, efedrina y modafinil tras un control realizado el 18 de septiembre de 2016.

El tercer caso llegó un año después con el asturiano Diego Fernández Antón, que fue castigado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por cuatro años. Ahora, el equipo ovetense se ve de nuevo envuelto en el dopaje, en unas circunstancias más especiales, lo que deja el futuro del equipo en el aire. No hubo reacciones de la mayoría de los implicados en la operación policial, mientras que el equipo emitió una nota pública en la que ruega "la no publicación o emisión de filtraciones injustificadas en tanto no se levante el secreto de sumario".

En su página web, el Kuota-Construcciones Paulino tiene un apartado denominado "Ética" en el que, además de un enlace con el listado de sustancias y métodos prohibidos, proclama que "la prevención y la lucha contra el dopaje son de suma importancia para el PCM Team", nombre original del equipo, en su momento Peña Ciclista Manzanillo y desde hace unos años Peña Ciclista Monchi, su director deportivo.

"Tanto corredores, como técnicos y auxiliares", se puede leer en la web, "defendemos el respeto a un deporte sin dopaje. Las medidas que se aplican con el fin de respetar el principio de un deporte limpio son: 1. La realización al inicio de cada temporada de una charla formativa sobre la legislación antidopaje y las restricciones adicionales impuestas por el equipo como parte de la lucha contra el dopaje. 2. La inclusión en las normas internas del equipo las cuestiones específicas relativas a la ética y la lucha contra el dopaje. 3. La expulsión o no renovación del contrato de cualquier corredor que no respete las reglas de comportamiento o no realización de controles requeridos por el equipo. 4. La intervención y supervisión de un psicólogo con los corredores, sobre todo con un objetivo de conciencia ética".