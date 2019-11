"Empezamos a tener recompensa por el trabajo"

"Ha sido un partido muy completo. Sumar tres victorias consecutivas en Segunda B no es fácil, como tampoco lo es ganar un partido", aseguró el entrenador del Unión Popular de Langreo, Dani Mori, tras el encuentro contra el San Sebastián de los Reyes en el Nuevo Ganzábal. El técnico destacó que el equipo "empieza a tener recompensa después del trabajo realizado".

Estos tres triunfos, añadió, "reconfortan y dan confianza" a los jugadores. "Estamos muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", apuntó Mori, que felicitó a los futbolistas. Indicó además que el Langreo logró adelantarse pronto, "generar buenas ocasiones y conseguir un segundo gol" pocos minutos después.

Los jugadores, explicó el técnico, "sabían que después de adelantarnos no podíamos encajar, y había que manejar el balón y no cometer errores". "Así ocurrió, los futbolistas lo hicieron perfecto, supieron gestionar bien los tiempos y se pudo ver a un equipo sólido", afirmó. Y esta labor se realizó, hizo hincapié Dani Mori, "contra un gran rival, que hace un gran trabajo y el puesto que tienen no hace justicia al potencial que pueden mostrar". El técnico se refirió al "gran rendimiento de los futbolistas" y a la mejora de la eficacia para explicar la racha de victorias.

El entrenador del San Sebastián de los Reyes, Josico, aseguró que su equipo se encontró a un Langreo "bien plantado, dominando los tiempos" y que tuvo "una ocasión para meterse en el partido en la segunda parte" que no aprovechó.