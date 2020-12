El Cova como trampolín: Javi Martón, cedido por la Real Sociedad, ya lleva tres goles

Con 21 años, Javi Martón presenta un amplia y variada carrera futbolística, que tras empezar en el equipo de su pueblo pasó por el Falces, Osasuna, Peña Sport y Real Sociedad, con la que jugó en el equipo de Tercera División antes de su aventura en Oviedo: “Me dijeron que tenía que salir cedido y de los equipos que estaban interesados me decanté por el Covadonga porque fue el que puso más empeño. Lo que necesita cualquier jugador es saber que confían en él”.

Cinco partidos después, Martón cree que ha acertado: “Somos un buen equipo y como grupo, excepcional. Aquí hay gente muy unida, honrada, cercana. Y no solo los jugadores. También el cuerpo técnico, la directiva y las personas que trabajan en el club”. Solo les faltaban los resultados y el domingo llegó la primera victoria del Cova en Segunda B: “Era una pena porque veníamos haciendo buenos partidos. Los marcadores no acompañaban, pero las sensaciones eran muy buenas. El equipo creía que iba a llegar la victoria”.

En lo personal también va a más: “En los dos primeros partidos entré desde el banquillo. En el tercero ya fui titular y metí gol. Ahora parece que empiezo a tener continuidad, pero todavía no he hecho nada para verme como titular”.

Frente al Sporting B, el Covadonga pudo aguantar la ventaja que le dio el gol de Javi Martón: “En esta categoría los goles están caros. Siempre tienes miedo a que te remonten, pero el domingo estuvimos muy concentrados en defensa. Era muy difícil que nos marcaran”. Y añade: “Esos tres puntos nos dan una carga de positividad que no teníamos”. Reconoce que el estilo ofensivo del equipo de Fermín Álvarez le favorece: “A los delanteros nos viene bien jugar en un equipo al que le gusta tener el balón y con llegada al área”.

Javi Martón se define como “un delantero de área, que se sabe manejar en esa zona y que intuye los espacios. Siempre se me ha dado bien marcar goles”. Espera que eso le abra las puertas otra vez de la Real: “Todas las semanas hablo con la gente de allí. Sé que me están siguiendo y lo que me toca es trabajar para volver. La Real es un club que se caracteriza por la confianza en la cantera, en la gente de casa. Ahora en el primer equipo hay muchos titulares que jugaron conmigo”.

“Eso son palabras mayores”, acota Martón sobre las opciones al título de la Real. “Pero está siendo un comienzo de Liga espectacular. Imanol entrenó al Sanse y sabe lo que hay. Es un entrenador que confía en la cantera”. Mientras mira de reojo a la Real, Javi Martón disfruta del Covadonga y de Oviedo: “Es una ciudad fantástica, aunque ahora no se pueda hacer vida normal. Noto un ambiente sano y gente muy amable”.