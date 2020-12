El partido que va a enfrentar esta tarde (19 horas) al Unión Financiera Balonmano Base Oviedo con el Cafés Toscaf Atlética Avilesina tiene tantos alicientes que lo convierten en un derbi asturiano muy especial. Lo es porque, por fin, habrá espectadores en las gradas, en este caso en el ovetense pabellón de Vallobín. Serán solo 150 las personas que van a poder acceder al recinto, pero al menos los de Toni Malla sentirán de nuevo el calor de su público apoyándolos en un derbi en el que hay mucho en juego.

Y es que otro de esos alicientes es que se miden el primer clasificado, el Unión Financiera, con el tercero, el Cafés Toscaf, dos equipos que llegan en un momento dulce de la temporada, encadenando victorias y demostrando que el grupo B de Primera Nacional tiene esta temporada mucho color asturiano (el segundo clasificado es el Finetwork Gijón). Y, por si fuera poco, también está el partido de la pasada temporada, en el que perdió el conjunto carbayón, una derrota que le costó, entre otras cosas, quedarse sin opciones de ascenso tras el parón por la pandemia del coronavirus.

Para Toni Malla, entrenador del Unión Financiera, el de hoy es un “partido muy difícil” ante un rival que “se ha reforzado muy bien”: “La Atlética Avilesina es un equipo que conozco desde que estaba en Burgos, tienen un entrenador como Juan Muñiz; con mucha experiencia y que hace jugar muy bien a sus equipos; es un grupo muy trabajado, se conocen muy bien de jugar desde hace mucho tiempo juntos y, además, se han reforzado con jugadores como Samuel o Adrián Rey”.

En lo que va de temporada, el Unión Financiera solo ha dejado de ganar dos partidos de los diez que ha disputado, un empate y una derrota que llegaron de manera consecutiva y que hicieron daño a un equipo al que todo el mundo señala como el gran favorito para el ascenso, algo que no le gusta nada a Malla: “No dejo que eso entre en el grupo, pero me molesta muchísimo que todo el mundo lo diga. Somos un equipo que, en un 80%, es el mismo de hace cuatro años; tenemos la suerte de tener el apoyo de Unión Financiera, pero nuestro rival jugó hace un par de temporadas una fase de ascenso y también se ha reforzado bien”, explica. Reconoce el técnico que sus jugadores tienen “mucha calidad”, pero advierte de que “eso hay que ajustarlo y hay que darle tiempo. Los dos partidos que no ganamos no fue tanto porque no jugáramos mal sino porque nos genera ansiedad ir por detrás en el marcador; ahora creo que nos hemos quitado esa ansiedad, nos apoyamos entre nosotros y esperamos nuestro momento”. En cualquier caso, para Malla el resultado de hoy “no es definitivo”, aunque si que es consciente de que les daría “mucha tranquilidad”.

Juan Muñiz, entrenador del Cafés Toscaf Atlético Avilesina, es de los que pone al Unión Financiera la etiqueta de favorito no solo para el partido de hoy sino para el ascenso a División de Honor Plata: “Es un partido muy complicado para nosotros, son el mejor equipo no de nuestro grupo sino de toda la categoría; otra cosa es que es un derbi y que lo vamos a pelear, pero lo lógico es que nos ganen”. Muñiz, eso sí, reconoce que su equipo está en un estado de gracia que no se esperaba: “Estamos mucho mejor de lo que esperábamos, con todos los problemas que hemos tenido por el covid, que tuvimos que aplazar tres partidos en enero”.

Y es que el equipo de Avilés solo ha perdido uno de los ocho partidos que ha jugado y se ha metido en el grupo de cabeza, peleando de lleno por los puestos que clasifican para la fase de ascenso. “Estoy muy contento con la implicación que están teniendo los jugadores, otros hubieran tirado la toalla, no es fácil llevar tanto tiempo como llevamos entrenando con solo 10 jugadores”, señala el técnico. Para él, tras este duro comienzo, se han ganado el derecho a pelear por esos puestos altos de la tabla: “Quitando a Oviedo, que para mí está fuera de concurso, estamos peleando por estar entre los seis primeros y es cierto que los asturianos estamos todos bien colocados”. En cuanto a su rival de hoy, considera que está “más compensado que el año pasado y tiene mejores jugadores”. Eso sí, tiene claro lo que buscarán hoy: “Que sean mejores no quiere decir que no vengamos a ganar”. Avisados quedan en Oviedo.