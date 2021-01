Tras un lunes frenético de recuento y entrega de firmas, todo parece indicar que habrá cuatro candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, a la espera del recuento oficial de la Junta Electoral del club, que serán Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousaud.

Son necesarias 2.257 firmas para pasar de ser precandidato a candidato y poder ser votado en las elecciones, que están previstas para el 24 de enero, si la pandemia o las restricciones no obligan a modificar la fecha.

Tras el cierre de la recogida de firmas, periodo que se inició el pasado 23 de diciembre, sólo cuatro de los nueve precandidatos aseguran haber pasado el corte: Laporta, Font, Freixa y Rousaud, por orden de apoyos entregados al club en el Auditori 1899.

El expresidente entre 2003 y 2010 Joan Laporta, tras perder los comicios de 2015 ante el recientemente dimitido Josep Maria Bartomeu, empieza fuerte esta batalla electoral con 10.257 firmas presentadas, 8.000 más que las necesarias.

Son muchas más que las presentadas en 2003 (5.725), cuando ganó los comicios, y en 2015 (4.272). De hecho, son más que esas dos cifras sumadas. Y más que las firmas entregadas este lunes por el resto de precandidatos que pasarían el corte, pues Font (4.710), Freixa (2.821) y Rousaud (2.510) suman 10.041 firmas entre los tres.

Por contra, se quedan fuera de la carrera electoral el resto de precandidatos. Uno de los impulsores de la moción de censura a Bartomeu y su Junta, Jordi Farré, se quedó en 2.082 firmas -a 175 apoyos de pasar el corte-.

Más lejos quedó el exdirectivo con Bartomeu Xavi Vilajoana (1.968), así como Lluís Fernández Alá, en su primera tentativa y primera incursión en el entorno blaugrana, con 1.177 firmas presentadas.

Por otro lado, Pere Riera no quiso desvelar el número de firmas presentadas, pero se presentó solo y con las manos en los bolsillos. Algo que no hizo Agustí Benedito, segundo en 2010 y tercero en los comicios de 2015, que fue el único de los nueve precandidatos que no quiso entregar las firmas al confirmar, por la mañana, que no llegaba al corte.