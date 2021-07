El tenista español Pablo Carreño ganó este sábado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, la quinta presea para España, tras derrotar al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por dos sets a uno, 6-4, 6-7(6) y 6-3.

El asturiano rompió el tercer servicio al de Belgrado, visiblemente descontento con su actuación, y a punto estuvo de rompérselo una segunda vez en su quinto saque, en el que Djokovic cometió dos dobles faltas y Carreño tuvo dos puntos de set, pero finalmente se lo llevó defendiendo su saque y tras remontar un 15-40 que remató con un "ace".

Personalidades del mundo de la política,, el deporte y otros ámbitos han felicitado al tenista asturiano a través de la red social Twitter. "España se cuelga una nueva medalla en un partido emocionante hasta el último set de la mano del asturiano Pablo Carreño en #tennis. ¡Enhorabuena por la medalla de bronce en #Tokyo2020, @pablocarreno91", ha escrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¡Enhorabuena @pablocarreno91 ! ¡Estamos muy orgullosos en Asturias!", ha publicado también el presidente del Principado, Adrián Barbón.

"Grande Pablooooooooooo! Has jugado un torneo brutal!!! Estamos muy orgullosos de ti!!! Felicidades por esta gran medalla de bronce", ha felicitado otro grande del deporte nacional como es Pau Gasol. "Tú siempre nos has dado apoyo y cariño. Que sepas que el sportinguismo no puede estar más orgulloso y feliz por ti. ¡Te lo mereces'!, publicaban desde la cuenta oficial del Real Sporting, equipo del que Carreño es un declarado seguidor.

