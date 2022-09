07:59

Bernardo Silva se queda en el City

Xavi no tendrá todo lo que deseaba para su Barça. Bernardo Silva continuará con Pep en el City, según confirmó el propio jugador después de la goleada de su equipo al Forest. "No hemos tenido ofertas desde España, nadie ha venido. Me quedo en Manchester y ya está. La decisión está tomada", dijo el interior.