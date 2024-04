Champions | FC Barcelona - PSG, en imágenes EFE Actualizado: 16/04/2024 21:59 Ver galería > Las mejores fotos del encuentro entre el equipo catalán y el francés en la Champions

FC Barcelona - PSG Siu Wu BARCELONA, 16/04/2024.- El defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo (d) disputa un balón ante el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu

FC Barcelona - PSG Siu Wu BARCELONA, 16/04/2024.- El defensa portugués del PSG Nuno Mendes pelea un balón con el delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha (detrás) durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alberto Estevez FC Barcelona's midfielder Pedri reacts during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alberto Estevez

FC Barcelona - PSG Alejandro García BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del PSG, Ausmane Dembele (3d), tras rematar el balón y conseguir el primer gol del equipo parisino durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Alejandro García.

FC Barcelona - PSG Alberto Estévez BARCELONA, 16/04/2024.- El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández (2i), durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alberto Estevez Barcelona's head coach Xavi Hernandez (L) talks with his player Rapinha (R) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alberto Estevez

FC Barcelona - PSG Alberto Estévez BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del PSG Ousmane Dembélé celebra su gol durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alejandro Garcia FC Barcelona's defender Inigo Martinez (R) in action against PSG's striker Kylian Mbappe (C) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alejandro Garcia

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Siu Wu PSG's goalkeeper Gianluigi Donnarumma reacts during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Siu Wu

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alejandro Garcia FC Barcelona's defender Jules Kounde (R) in action against PSG's striker Kylian Mbappe (C) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alejandro Garcia

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Siu Wu FC Barcelona's Brazilian striker Rapinha (L) in action against his counterpart PSG's defender Marquinhos (R) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Siu Wu

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alberto Estevez FC Barcelona's Brazilian striker Rapinha (R) in action against his counterpart PSG's defender Marquinhos (L) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alberto Estevez

FC BARCELONA - PSG Alberto Estévez BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del Barcelona Raphinha (d) pelea un balón con Marquinhos, del PSG, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el estadio Olimpic Lluis Company. EFE/Alberto Estévez

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Siu Wu FC Barcelona's defender Joao Cancelo (R) in action against PSG's defender Achraf Hakimi (L) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Siu Wu

FC Barcelona - PSG Siu Wu BARCELONA, 16/04/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Pedri (i) disputa un balón ante el centrocampista portugués del PSG Vítor Ferreira, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/ Siu Wu

FC Barcelona - PSG Siu Wu BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero brasileño del FC Barcelona, Raphinha (i), salta ante el defensa brasileño del PSG, Marquinhos, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu.

FC Barcelona - PSG Siu Wu BARCELONA, 16/04/2024.- El defensa marroquí del PSG, Achraf Hakimi (i), presiona al defensa portugués del FC Barcelona Joao Cancelo durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Siu Wu FC Barcelona's midfielder Pedri (L) in action against PSG's midfielder Vitinha (R) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Siu Wu

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alejandro Garcia FC Barcelona's defender Ronald Araujo (2-L) in action against PSG's striker Kylian Mbappe (C-R) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alejandro Garcia

FC Barcelona - PSG Alejandro Garcia BARCELONA, 16/04/2024.- El colegiado rumano Itsvan Kovacs muestra tarjeta roja al defensa del FC Barcelona, el uruguayo Ronald Araujo, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Alejandro García.

FC Barcelona - PSG Alberto Estévez BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (d) lucha con Nuno Mendes, del PSG, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

UEFA Champions League - FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Alejandro Garcia FC Barcelona's midfielder Pedri (L) duels for the ball with PSG's defender Nuno Mendes (R) during the UEFA Champions League quarter finals second leg soccer match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain, in Barcelona, Spain, 16 April 2024. EFE/ Alejandro Garcia