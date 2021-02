Crónica del Cultural-Lealtad: buen empate

Valioso y más que meritorio empate el logrado por el Lealtad en su visita al siempre complicado Reino de León. El equipo de Clemente Sánchez tiró de orden, oficio y mucha garra defensiva para firmar un punto que permite a la entidad de Villaviciosa seguir mirando con orgullo a la zona noble de la clasificación.

El protagonista claro del choque fue el guardameta alemán Busmann, que sin lugar a dudas salvó a los suyos de una derrota clara pues ante los atacantes leoneses cuajó otra soberbia actuación sacando hasta seis ocasiones inmejorables del lado blanquillo.

En el ecuador del primer periodo ya se definieron la estrella y el antagonista de la película. El jugador local Bravo se encontró con un claro mano a mano en el que de nuevo Busmann salió vencedor. Justo antes del descanso Bravo culminó una llegada por banda derecha con un remate repelido en línea de gol por René Pérez junto a su portero.

A la hora de partido llegó la ocasión más clara para el combinado visitante, un saque de córner botado al segundo palo provocó una mala salida de Zubiaurre, pero el balón franco no lo pudo rematar con acierto Unai. Cinco minutos más tarde y de nuevo desde la esquina el ghanés Atta cerca estuvo de conseguir un gol olímpico de no mediar el larguero en la trayectoria del cuero.

De ahí a la conclusión del choque la Cultural firmó un ejercicio de manoseo estéril de la pelota, más como método de protección ante las contras rivales que como arma ofensiva. Sólo en el tramo final del encuentro Dioni estuvo cerca de romper la igualada con un zurdazo desde la frontal que, como no, Busmann rechazó con su manopla cuando la pelota se colaba por la escuadra.

El técnico del Lealtad, Clemente Sánchez, señaló tras el empate en León ante la Cultural que “valoramos el punto como lo que es: un empate muy importante ante uno de los mejores equipos de toda la categoría. Sabíamos que la Cultural iba a tener ocasiones y nos iba a exigir un gran esfuerzo, no me ha sorprendido porque ha sido el equipo poderoso que me esperaba. Es una plantilla que tiene mucho gol y mucha pegada arriba aunque no lo hayan demostrado”.

Y sentenció: “Es verdad que la Cultural ha merecido más, pero esto no es boxeo y no se valoran los puntos, ni las ocasiones. Hablar de justicia en el fútbol es muy difícil”.