Los “Sergios” saltan alto: así evoluciona la sociedad hípica de Ramos y Álvarez Moya

El asturiano tiene autonomía total bajo el paraguas del futbolista y prueba de ello es la adquisición del último caballo, del que no ha trascendido el precio. Moya prefiere no dar muchos detalles sobre la operación ni sobre su relación personal con Ramos, pero no obstante le agradece al futbolista todo el apoyo mostrado en los últimos tiempos. Para él, dice, es un lujo contar con una figura como el andaluz para seguir adelante en su carrera. “Sergio es un tipo competitivo al que le gusta el deporte a tope, como a mí. Eso lo tenemos en común y es una suerte para mí tener a alguien tan comprometido con la hípica”, explicó ayer Álvarez Moya a LA NUEVA ESPAÑA.

El caballo, que estuvo en Estados Unidos durante los últimos seis meses, ya estaba ayer rumbo a casa del avilesino, que todavía no lo ha podido montar. “Tengo ganas de hacerlo pronto. Calculo que en unas tres semanas podrá competir, pero lo primero que debemos saber es si habrá competición de primer nivel debido al virus. A partir de ahí, Álamo está preparado para rendir, porque es muy competitivo. Es joven, pero tiene experiencia. Empezaré con él tranquilamente en muy poco tiempo”, explica Moya. Ambas partes, Ramos y Álvarez Moya, esperan dar un salto de nivel tras esta adquisición. Por currículum del caballo no será. Es el actual ganador de la Copa del Mundo y de la final Top 10. El jinete suizo Steve Guerdat fue el anterior dueño de Álamo. Se lo cedió el mexicano Patricio Pasquel y juntos firmaron dos buenos años: ganadores del torneo Rolex en 2018 en Ginebra Suiza) y vencedores de la Final Longines Jumping World, que se disputó en Gotemburgo (Suecia). Álamo regresó a finales de 2019 con Pasquel hasta que Ramos y Moya se fijaron en él. Los últimos meses se los pasó entre México y Miami.

Álamo es la segunda adquisición de la sociedad de los Sergios, que además de nombre ya comparten al citado caballo y a la prometedora yegua “Eliazante Z”. Ese fue el primer paso que dio Ramos cuando decidió invertir en los caballos de salto de obstáculos y no solo en los pura raza español, como estaba haciendo hasta 2021.