Así fue la jornada de Segunda B para los equipos asturianos: resultados, alineaciones, puntuaciones y lo que tienen por delante en la segunda fase

l El Langreo y el Marino evitan el descenso y lucharán por una plaza en Primera RFEF l Ningún equipo asturiano opta a subir a Segunda

Seis de los diez equipos que compone el grupo 1B de Segunda B, en el que ayer se disputó la última jornada, son asturianos y ninguno de ellos ha logrado meterse entre los tres primeros, los que van a jugar por ascender a la Segunda División de la Liga de Fútbol Profesional. Dos de ellos, el Langreo y el Marino, han acabado en los puestos quinto y sexto respectivamente, lo que les asegura que no descenderán a Tercera División, les garantiza una plaza en la Segunda RFEF y les permite luchar por un sitio en la Primera RFEF. Los otros cuatro, Real Oviedo Vetusta, Lealtad, Sporting B y Covadonga, ocupan las cuatro últimas posiciones de la clasificación y se irán al grupo que tratará de evitar el descenso a Tercera División.

En él, además de los cuatro últimos del subgrupo 1B, estarán los cuatro últimos del subgrupo 1A. De esos ocho equipos bajarán los cinco últimos clasificados, además del peor tercero de todos los grupos que luchan por la salvación.

El sistema de competición será el de una Liga a ida y vuelta, pero sin que se enfrenten entre sí los equipos que ya se han visto las caras en la primera fase. Ese mismo sistema se seguirá en las otras dos liguillas, las que jugarán los equipos que buscan el ascenso a la Segunda de la Liga de Fútbol Profesional y los que, como Langreo y Marino, pelearán por un puesto en la Primera RFEF.

A falta de una jornada en el grupo 1A, de donde saldrán los rivales de los conjuntos asturianos, ya se sabe qué cuatro equipos acabarán en las cuatro últimas plazas y por lo tanto se medirán a los cuatro asturianos por la salvación. Estos equipos son: Pontevedra, Coruxo, Salamanca UDS y Guijuelo. Falta aún por saber qué tres equipos serán los que se midan a Numancia, Langreo y Marino, del grupo 1B, por tener una plaza en la Primera RFEF.

Los tres equipos que están en los puestos que van del cuarto al sexto, Racing de Ferrol, Deportivo de la Coruña y Compostela, todavía tienen opciones de meterse entre los tres primeros dependiendo de lo que suceda en la última jornada. Los tres primeros son Zamora, que ya tiene la clasificación para el grupo de arriba asegurada, Unionistas de Salamanca y Celta B.

La alegría se va para Langreo

El equipo azulgrana buscará una plaza en Primera RFEF tras un triunfo que no necesitaba ante el Lealtad, que luchará por no bajar a Tercera

Lealtad, 0-UP Langreo, 1 Lealtad: Bussman (2); Miguel Obaya (2), René Pérez (2), Jordi Pola (2), Ander Gayoso (1), Iriondo (2), Maissa (1), Juan López (2), Jorge Sáez (1), Juan Mera (2) y Saha (1). Cambios: Gabriel Salazar (1), min. 60 por Maissa. Unai (2), min. 60 por Jorge Sáez. Sandoval (1), min. 78 por Miguel Obaya. Koffi (1), min. 78 por Gayoso. Langreo: Adrián Torre (3); Miguel Santos (2), Cristian (1), Gonzalo (2), Alain (2), Puras (1), Jorge (2), Ljungberg (2), Álvaro Muñiz (2), David (2) y Ketu (2). Cambios: Adrián Llano (2), min. 58 por Jorge. Álvaro Gómez (2), min. 75 por David. Stambo (s.c.), min. 91 por Álvaro Muñiz. El gol: 0-1, min. 74: Ketu, de penalti. Árbitro: López Parra (colegio cántabro). Expulsó al visitante Cristian en el min. 70 por doble amarilla. Amonestó por el Lealtad a Bussman, Miguel Obaya, Maissa y Juan Mera, y por parte del Langreo a Ljungberg. Les Caleyes: Unos 250 espectadores.

El Langreo confirmó ayer su gran temporada con una victoria que no necesitaba, puesto que se hubiera evitado el grupo de la salvación aun perdiendo. Sin embargo, se llevó tres valiosos puntos de cara a la segunda fase, en la que estará en el grupo que luchará por una plaza en Primera RFEF. El Lealtad, por su parte, lo buscó y pudo haberlo logrado, ya que los otros resultados para asegurar la permanencia se dieron, pero perdió por un gol de penalti.

El partido lo dominó el Lealtad, pero el Langreo supo aprovechar mejor sus oportunidades, sobre todo en unos minutos locos en la segunda parte en los que, después de quedarse con un jugador menos, sacó provecho de una contra que acabó con Ketu derribado dentro del área por el portero Bussman. El propio Ketu se encargó de materializar el penalti y hacer el único gol del partido.

El encuentro comenzó con mucha disputa, con un Lealtad que parecía llevaba la iniciativa. Si bien, al Langreo se le veía cómodo y solvente en defensa. Iriondo avisó con un tiro desde la frontal que se fue fuera por poco. Respondió el Langreo, que aprovechó una pérdida de la defensa local para que Álvaro Muñiz dejase a David solo dentro del área, yéndose el tiro de éste fuera por poco.

En la segunda parte se vio a un Lealtad que buscaba la victoria, ya que el empate no le servía. Miguel Obaya avisó con un tiro desviado y Ander Gayoso con un disparo desde la frontal. Tras la expulsión de Cristian llegaron unos minutos algo locos, en los que el Lealtad dispuso de una clara ocasión en las botas de Unai, cuyo tiro despejó Adrián Torre. El rechace de este tiro era golpeado de nuevo por Ander Gayoso y en el despeje de un defensa del Langreo el balón le llegó a Ketu, que recorrió todo el campo hasta llegar a la portería del Lealtad, donde Bussman le derribó haciendo el penalti que daría la victoria al Langreo. A partir de ahí, el Lealtad se volcó aún más en ataque, retirando a los dos laterales e introduciendo en su lugar a dos extremos, y dispuso de ocasiones para al menos igualar el partido. No lo consiguió y ahora tendrá que luchar por quedar entre los tres primeros de su grupo y evitar el descenso a Tercera División.

Ángel, técnico del Langreo: “Vamos sin miedo a nadie y con mucha ilusión” Ángel, técnico del Langreo, no ocultaba su satisfacción tras el triunfo ante el Lealtad: “Estoy muy contento porque durante toda la temporada hemos estado como mínimo en esta zona y hubiera sido una pena no haber conseguido la permanencia”. Y aseguró que lo han merecido “por el trabajo de toda la temporada”. “Me siento más que orgulloso de poder dirigir a cada uno de mis jugadores”, añadió. El Langreo irá a la segunda fase “sin miedo a nadie y con mucha ilusión”.

Clemente, entrenador del Lealtad: “No tengo nada que reprochar a mis jugadores” Clemente, entrenador del Lealtad, reconocía que pasarán “unos días malos” tras la derrota ante el Langreo, pero que, una vez transcurridos, van a “pelear hasta el último minuto” por la permanencia. El técnico de los negrillos dijo que no tiene “nada que reprochar” a sus jugadores. En cuanto al partido dijo: “Cuando se nos puso de cara (por la expulsión de un futbolista del Langreo), en una jugada mala suerte se nos complicó”.

El Sporting B no suma

Los rojiblancos, que cayeron 0-2 frente a un Valladolid Promesas que hizo valer su mayor calidad, luchará por no descender

Sporting B, 0-Valladolid Promesas, 2 Sporting B: Christian Joel (1); Pelayo Suárez (1), David Fernández (2), Zalaya (1), Enol Coto (2); Mecerreyes (2), Mateo Arellano (2); Koné (1), Iván Elena (2), Berto (1); Álvaro Santamaría (1). Cambios: Lucas (2) por Mecerreyes, min. 55. Pablo Santos (1) por Pelayo Suárez, min. 66. Queipo (1) por Berto, min. 82. Valladolid Promesas: Samu (1); Sergio López (1), Miguel Rubio (2), Lucas Freitas (2), Nieto (2); Mikel (1), Oriol (2); Fran Álvarez (1), Zalazar (2), Castri (1); Benito (2). Cambios: Elliot (2) por Fran Álvarez y Moha (1) por Miguel, min. 66. Dali (1) por Castri y Uche (1) por Benito, min. 79. Víctor Socorro (s.c.) por Zalazar. Goles: 0-1, min. 4: Benito. 0-2, min. 51: Fran Álvarez. Árbitro: Munárriz Mateos (comité navarro). Amonestó al local Pelayo y a los visitantes Fran Álvarez y Castri. Escuela de Fútbol de Mareo: Encuentro disputado a puerta cerrada.

El Sporting B cayó ayer derrotado en el último encuentro de la fase regular de la Segunda B. Los de Sergio Sánchez cayeron por 0-2 frente a un Valladolid Promesas que supo hacer imperar su calidad. Así, el filial rojiblanco pasa a la segunda fase, en la que luchará por la permanencia, con 16 puntos. El partido se desequilibró demasiado pronto para los intereses rojiblancos. En el minuto cuatro, Zalaya botó una falta en zona defensiva, regalando el balón para Benito en la frontal del área de Christian Joel.

El delantero visitante no desaprovechó el regalo y batió al portero cubano, que llegó a rozar el balón, poniendo el 0-1 en el marcador. El central sportinguista, visiblemente nervioso por el fallo, volvió a regalar, un minuto después, el balón a los vallisoletanos, que en esta ocasión no pudieron convertir el tanto. Los rojiblancos, sin embargo, no le quisieron perder la cara al partido, ganando peso en el encuentro con el paso de los minutos.

El dominio se tornó local, y los de Sergio Sánchez intentaron buscar la portería vallisoletana, con más ganas que acierto. El dominio y las continuas llegadas no terminaban de germinar en ocasiones de peligro. La defensa pucelana, bien plantada, echaba por tierra una y otra vez las intentonas rojiblancas, que encontraron en el disparo exterior su mejor arma. Sin embargo, volvió a ser el Valladolid Promesas el que volvió a encontrar el premio del gol, en el minuto cinco de la segunda mitad, cuando más apretaban los locales. Zalazar filtró un magistral pase alto a Fran Álvarez, que superó con un testarazo a Christian Joel en la media salida del cubano. La más clara para los rojiblancos la tuvo Pelayo Suárez, en la continuación de un córner botado por el Sporting. David Fernández volvió a colgar el balón al área, donde encontró a Pelayo.

El remate del defensor se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Samu. En la siguiente jugada, el Valladolid Promesas pidió penalti en un recorte de Fran Álvarez al que Berto trastabilló. Benito llegó a marcar el tercer gol de los pucelanos, superada la hora de juego, pero el tanto fue anulado por un claro fuera de juego. El partido se rompió por completo en los últimos diez minutos, convirtiéndose en un correcalles con oportunidades para ambos equipos. La más clara a tuvo Moha en un balón filtrado por Elliot, pero Christian Joel salió tapando todos los posibles espacios. Elliot tuvo la última del encuentro, con un disparo que se marchó a córner, pero el marcador no se movió más.

Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B: “Regalamos un gol y se nos hizo cuesta arriba” El entrenador del filial rojiblanco, Sergio Sánchez, aseguró tras la derrota ante el Valladolid B que “regalamos un gol nada más empezar y el partido se nos hizo muy cuesta arriba”. Sin embargo, valoró que su equipo “no le perdió la cara al partido”, alabando el “compromiso extraordinario” de sus jugadores. Por ello, afirmó que “hay que salir reforzados” del encuentro, el último de la fase regular antes de comenzar la lucha por no descender.

Derrota dulce del Marino

El equipo de Manel pierde en León, pero los resultados de los rivales directos le son favorables y evita la lucha por el descenso

Cultural Leonesa, 2-Marino, 0 Cultural Leonesa: Zubiaurre (1); Héctor Rodas (1), Theresin (2), Montes Arce (2), Álex Escardó (2); Álvaro Juan (1), Luque (3), Sergio Marcos (1), Pipo (2); Dioni (1) y Bravo (3). Cambios: Mario Sánchez (1) por Álex Escardó y Rovirola (1) por Álvaro Juan, min. 62. José Carlos (1) por Sergio Marcos y Kawaya (1) por Pipo, min. 79. Ciampochetti (s.c.) por Bravo, min. 87. Marino: Chechu Grana (1); Borja Álvarez (1), Emilio Morilla (2), Trabanco (2), Miguel Prado (1) , Guaya (2); Lora (1), Nacho Matador (1); Luis Morán (1), Mendi (1) y Álex Arias (1). Cambios: Enol (1) por Luis Morán y Chiqui (1) por Mendi, min. 68. Iván Fernández (1) por Emilio Morilla, César Suárez (s. c.) por Miguel Prado, y Borja Rodríguez (s. c.) por Nacho Matador, min. 82. Goles: 1-0, min. 61: Bravo. 2-0, min. 78: Julián Luque. Árbitro: Iglesias Gutiérrez, del comité cántabro. Mostró tarjetas amarillas a los visitantes Chechu Grana, Morilla y Miguel Prado; y al local Bravo. Reino de León: Unos 2.300 espectadores.

Derrota dulce para Marino en León. El equipo de Manel Menéndez no pudo plantar cara a un rival que dominó de principio a fin al cuadro luanquín. Sin embargo, los resultados en otros partidos resultaron favorables para los intereses de la entidad marinista.

El Marino de Luanco evitó caer a las últimas cuatro plazas que luchan por el descenso por lo que el año que viene jugará, como mínimo, en la Segunda RFEF. Es un premio a la espectacular segunda vuelta que han firmado los marinistas, que han sido el segundo equipo que ha sumado más puntos, solo superado por el Burgos, líder intratable. Desde que Manel Menéndez cogió al Marino sustituyendo a Oli, el equipo ha sido otro y los resultados lo atestiguan.

Muy pronto se vio que la Cultural quería resarcirse de su última derrota. El once dispuesto por Íñigo Idiakez acumuló futbolistas ofensivos en campo contrario sitiando a su rival. Tampoco ayudó la falta de capacidad del Marino para conseguir una salida limpia del balón. Los de Luanco eran incapaces de generar combinaciones en el centro del campo ni hacer llegar balones a Mendi y a Álex Arias, que eran dos islotes en campo contrario.

¡¡¡SEGUIMOS SIENDO DE SEGUNDA B!!! pic.twitter.com/JTAhcq0USq — Club Marino de Luanco (@MarinoLuanco) 21 de marzo de 2021

Con el paso de los minutos creció el equipo marinista llegando a colgar algún balón con peligro sobre el área defendida por Zubiaurre. Sin embargo, la Cultural volvió a soltar un zarpazo al filo del descanso en una escaramuza de Pipo que abortó Nacho Matador. En el inicio de la segunda parte volvió a la carga la formación leonesa y Carlos Bravo abrió el marcador. Un balón en el área habilitó al goleador después de recoger el rechace para sentenciar a Chechu Grana. Dentro del monólogo culturalista se sucedieron las llegadas siempre con Bravo y Julián Luque como artífices. Suyo fue el gol de la sentencia después de un error de Nacho Matador en la salida de balón.

El Marino se veía claramente superado por los locales, sobre todo en el centro del campo, desde donde hacían llegar balones muy peligrosos al área y a las bandas por donde percutían los laterales leoneses. Hubo tiempo aún para otra llegada de Carlos Bravo, que se fue demasiado alta. Todo ello en mitad de unos minutos en los que el banquillo de la entidad luanquina no sabía si lamentarse por el mal resultado y las peores sensaciones en el Reino de León o sonreír por la importancia de la salvación tras una segunda vuelta que quedará para la historia del cuadro asturiano.

Manel: “Se ha logrado porque la plantilla nunca dejó de creer” El entrenador del Marino, Manel, señaló tras el partido ante la Cultural que “nuestro objetivo era tratar de mantener el resultado y tener alguna contra, pero es muy difícil aguantar 90 minutos ante un equipo como la Cultural”. Añadió que “el resultado importa menos sabiendo los que se han dado en otros campos y lo que ello significa. Estoy contentísimo por haber conseguido el objetivo que teníamos desde que llegamos. Se ha conseguido porque los futbolistas nunca han dejado de creer”.

Indignación del Vetusta

El filial azul, muy enfadado con el arbitraje, se queda en el grupo que peleará por la permanencia

Vetusta, 0-Burgos, 1 Real Oviedo Vetusta: Kane Sarr (2); Jorge Mier (1), Ugarte (1), Armenteros (1), Raúl Prada (1), Guille Bernabéu (1), Robert Sierra (1), Alberto Fuentes (1), Dani Sandoval (1), Álex Meléndez (1) y Javi Cueto (1). Cambios: Erik Aguado (1), min. 58 por Meléndez. Gassan (1), min. 70 por Fuentes. Joselu Guerra (1), min. 80 por Guille Bernabéu. Burgos: Barovero (1); Álvaro Rodríguez (1), Zabaco (1), Elgezabal (2), Raúl Navarro (2), Miki Muñoz (1), Undabarrena (1), Cerrajería (1), Berjón (2), Juanma (3) y Medina (1). Cambios: Rober Alarcón (2), min. 63 por Cerrajería. Aitor Córdoba (1), min. 63 por Claudio Medina. Javi Gómez (1), min. 72 por Miki Muñoz. Pisculizi (s.c.), min. 87 por Berjón. Lobato (s.c.), min. 87 por Juanma. El gol: 0-1, min. 82: Rober Alarcón. Árbitro: Fernández Rodríguez (comité gallego). Amonestó a Gassan, Sandoval y Robert Sierra, y a Elgezabal y Miki Muñoz. El Requexón: A puerta cerrada.

El Vetusta tendrá que luchar por la permanencia al no cumplir su primer objetivo: ganar al Burgos. Ahora tendrá que intentar evitar el descenso a Tercera ante dos rivales ya seguros: el Guijuelo y el Salamanca, y otros dos más de ese grupo, que se conocerán cuando tenga lugar la última jornada el próximo fin de semana. El Burgos fue mejor en la primera parte, tuvo el balón ante un filial oviedista que jugó muy replegado y cedió mucho terreno. El Burgos tuvo en el mediapunta Juanma a su hombre más peligroso. La ocasión más clara para los de Calero llegaba pasados los diez minutos con un doble remate al poste de Juanma, el primero tocado por el meta local.

El control del balón y la posesión eran visitantes ante un Vetusta que no llegó a inquietar a Barovero. En la segunda parte, los de Emilio Cañedo dieron un paso adelante y tuvieron una primera aproximación con peligro en una salida en falso de Barovero con remate de Alberto Fuentes, que despejó Elgezabal. Erik Aguado y Javi Cueto también tuvieron sus opciones. En los últimos minutos llegaría el gol que le dio la victoria al conjunto burgalés.

En una pérdida de balón, muy protestada por los locales al entender que venía precedida de una falta, el balón le llegó al exjugador del Oviedo Saúl Berjón, que centró a un exjugador del filial azul, Rober Alarcón, que lo empujó a gol. En los últimos minutos, volvió la polémica con Erik Aguado como protagonista al reclamar un penalti por derribo al mediapunta que no fue señalado.

Cañedo, entrenador del Vetusta: “Vamos a seguir progresando en la siguiente fase” El entrenador del Vetusta, Emilio Cañedo, hizo una valoración de la primera fase de su equipo tras la derrota ante el Burgos. “Sabíamos que iba a ser un año complicado y este formato de competición penaliza a demasiados equipos”. No obstante, se mostró optimista de cara al futuro. “Somos un equipo que está en progresión. Vamos de menos a más y salimos reforzados en cuanto al juego. Vamos a seguir progresando en la siguiente fase”.

El Covadonga, arrollado en Soria

Los de Fermín Álvarez muestran su peor cara y acaban goleados

Numancia, 5-Covadonga, 0 Numancia: Ximo Miralles (1); Borja San Emeterio (1), Borja López (1), David Castro (2), Diego Aguirre (2); Manzanara (2), Cotán (2); Tamayo (2), Menudo (2), Moha (1) y Asier Benito (2). Cambios: Sillero (1) por Borja López, min. 54. José Fran (1) por Tamayo, Pablo Muñoz (1) por Menudo y Gabarre (1) por Asier Benito, min. 70. Andrés (1) por Manzanara, min. 78. Covadonga: Aitor Rodríguez (2); Castiello (0), Álvaro García (0), Pablo Naredo (1), Manu Blanco (1); José Luis (1), Artabe (0); Manu Pozo (1), Jaime Álvarez (1), Edu Font (0) y Diego García (1). Cambios: Ferrero (0) por Artabe, min. 46. Sergio Ríos (1), por Castiello y David González (1) por Edu Font, min. 65. Del Río (1) por Alvaro García, min. 73. Manu Rodríguez (19 por Diego García, min. 78. Goles: 1-0. min. 16: Tamayo. 2-0, min. 27: David Castro. 3-0, min. 58: Menudo. 4-0, min. 61: Asier Benito, de penalti. 5-0, min. 68: Asier Benito. Árbitro: Monterrubio Torres (aragonés). Tarjetas amarillas a Aguirre y a Borja San Emeterio. Los Pajaritos: 920 espectadores.

Los de Fermín Álvarez se llevaron una manita de su visita a Los Pajaritos. Los azulones mostraron el principal defecto que les ha llevado a ocupar la cola de la clasificación, una defensa muy blanca y muy poco expeditiva. Los locales se aprovecharon de ello para que los goles fueran cayendo en la portería de Aitor Rodríguez, que fue el mejor del Covadonga ya que evitó algún gol más. El Numancia se desquitó de la mala temporada con esta goleada.

El Covadonga solo plantó cara en los primeros quince minutos, pero con el segundo gol se disolvió como un azucarillo. Con esta derrota, los de Oviedo acaban la primera fase con 14 puntos. No sirvió de nada el subidón de la semana pasada cuando el Covadonga venció al segundo clasificado, la Cultural Leonesa.

Ayer en Soria mostraron su peor cara y acabaron goleados. El Covadonga finaliza la temporada como último clasificado y con un botín de puntos muy escaso para afrontar la fase de lucha por la permanencia. Un dato revelador: el conjunto entrenado por Fermín Álvarez acaba esta primera fase sin haber logrado una sola victoria lejos del José Antonio Álvarez Rabanal, con solo dos puntos a domicilio, un balance que explica el por qué de su pésima clasificación.