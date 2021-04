El derbi soñado: así llegan el Toscaf Avilesina y Unión financiera al derbi asturiano

El Cafés Toscaf Avilesina y el Unión Financiera Base Oviedo disputarán hoy un derbi asturiano en las alturas. El partido se jugará en el Polideportivo de La Magdalena, a partir de las 18.00 horas, con el liderato de la Primera Nacional en juego. Los dos conjuntos llegan al derbi en las dos primeras posiciones de la tabla, empatados a 36 puntos, aunque el equipo ovetense tiene un partido menos que los avilesinos. Antes del parón de la Semana Santa, el Unión Financiera se hizo con los dos puntos frente al Finetwork Gijón, mientras que los avilesinos ganaron a domicilio al Pereda.

Para el partido de esta tarde, el equipo ovetense tiene la única duda de Maxi Cancio, inmerso en la fase final de su recuperación, mientras que los avilesinos tienen disponible a toda la plantilla.

Juan Muñiz, técnico del equipo avilesino, es consciente de la importancia del choque. “Será un partido muy complicado. Sabemos que Unión Financiera y Soria son superiores al resto de los equipos del grupo, ya que son plantillas confeccionadas para ascender, pero nosotros afrontamos el partido con ganas e ilusión. Los derbis son siempre encuentros diferentes al resto y eso hace que se acorten las distancias”.

Muñiz ve claro favorito al Unión Financiera para disputar la fase de ascenso. “Tiene un calendario más asequible que el resto de equipos y además tiene una gran plantilla”, cuenta.

En cuanto a la clave del partido, Muñiz considera que estará “en que nosotros seamos capaces de defender bien. No podemos ir a un partido con un marcador alto. También debemos evitar perder muchos balones y tratar de minimizar los errores infantiles que cometemos en muchos partidos. Si no lo conseguimos, no tenemos ninguna opción”.

Sobre el rival, el técnico del Toscaf aseguró que “tiene una gran plantilla, y un gran entrenador, con dos extremos excepcionales. No tiene un punto débil y en todos los puestos puede doblar los jugadores. Es una plantilla diseñada para ascender”. No obstante, apuntó que “nosotros no renunciamos a nada. Aún perdiendo seguiríamos con opciones. Es una sorpresa estar dónde estamos a estas alturas de la temporada y vamos a intentar mantenernos ahí”.

Por su parte, Toni Malla, entrenador del Unión Financiera Oviedo, destacó que la intención de su equipo “es mantener la buena dinámica de las últimas jornadas, ya que eso afecta positivamente al grupo. Ante el Finetwork dimos un paso importante hacia nuestro objetivo y llevar una buena racha de resultados y de buen juego hace que el equipo esté motivado para mantener esa línea positiva”.

Toni Malla aseveró que “la victoria ante el Finetwork nos da la opción de ir a Avilés, una pista complicada para este club, con cierta tranquilidad. Tenemos un margen de error que nos podemos permitir. No tenemos esa presión que hemos tenido toda la temporada. Pero vamos a ir a ganar el partido”. Sobre el rival señaló que “creo que ambos equipos somos favoritos. Estamos los dos arriba en la clasificación. El Cafés Toscaf me parece un equipo que, pese a que son jugadores jóvenes, tiene mucha experiencia. Hay jugadores con muchas temporadas en la categoría. Compiten todos los partidos a un gran nivel”.

El Villa de Luanco recibe al Valladolid. La jornada para el resto de los equipos asturianos de la categoría se completa hoy con el Finetwork Gijón-Santoña (20 horas, Palacio de los Deportes) y el Villa de Luanco-Valladolid. Los de Luanco se medirán a los pucelanos a partir de las 18.00 horas en el polideportivo gozoniego Jenaro Fernández Diego.